الإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro مع بعض المفاجآت

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro اللذان يأتيان للحلول مكان الهاتفين Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro اللذان تم إصدارهما في أواخر العام الماضي.

Huawei Mate 30 Pro

يحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Pro على الكاميرا الأكثر إثارة للإعجاب في أي هاتف ذكي. بالإضافة إلى كاميرا 40MP Super Sensing الأساسية، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل والتي تُطلق عليها الشركة إسم Cine Camera. يمكن لكل منهما إستخدام مستشعر Time Of Flight لطمس الخلفية في مقاطع الفيديو.

الكاميرا الثالثة على الواجهة الخلفية هي عبارة عن كاميرا مُقربة توفر تقريب بصري يصل إلى ثلاثة أضعاف وتقريب هجين يصل إلى خمسة أضعاف. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف Huawei P30 Pro يمتاز بتقريب بصري يبلغ 5 أضعاف وتقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف. كل من الكاميرتين المقربة والواسعة الزاوية تدعم تقنية تثبيت الصورة.

بالعودة إلى الكاميرات التي تمتاز بدقة 40 ميغابكسا، فهي تمتاز بفتحات واسعة، فالكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.6، في حين تضم الكاميرا الواسعة الزاوية عدسة بفتحة 1.8.

خاصية تسجيل الفيديوهات مثيرة للإعجاب بالقدر نفسه. هي تدعم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. يرتفع معدل الإطارات في وضع الحركة البطيئة حيث يمكن للهاتف أن يصل إلى 7680 إطار في الثانية أثناء إستخدام دقة 720p. الشيء المميز الآخر هو تسجيل فيديوهات 4K Timelapse مع ألوان +HDR. للتصوير في الإضاءة المنخفضة، يمكن أن تصل كاميرا الفيديو إلى IOS 25000.

الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل تتواجد بجوار المستشعرات المسوؤلة عن القراءة الثلاثية الأبعاد للوجه. هناك مستشعر مخصص للتعرف على الإيماءات اليدوية، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع محرك الشبكة العصبية Da Vinci. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد كما يتوقع الجميع يضم معالج ثماني النوى الجديد HiSilicon Kirin 990 الذي أعلنت عنه شركة Huawei في الأونة الأخيرة.





الهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع شاشة منحنية الطرفين تُطلق عليها شركة Huawei إسم ” Horizon Display “. هذه الشاشة تستند على تكنولوجيا OLED وتمتاز بدقة 1176×2440 بكسل كما أنها تدعم HDR والتدرج اللوني الواسع DCI-P3. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة تدعم أيضًا وضع Always On Display وتدعم M-Pen الذي يمكنه إستشعار 4096 من مستويات الضغط.

نظرًا لأن الشاشة تغطي جانب الهاتف، فقد وضعت شركة Huawei عددًا من الأزرار الإفتراضية بدءًا من أزرار التحكم بالصوت وصولاً إلى زر مصراع الكاميرا. وكما يتوقع الجميع، فسوف يأتي الهاتف Huawei Mate 30 Pro بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10. ومع ذلك، لا تزال وضع تطبيقات وخدمات جوجل غير واضح.

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عززت شركة Huawei تقنية الشحن اللاسلكي الخاصة بها، والتي أصبح بإمكانها الآن إدخال ما يصل إلى 27W إلى بطارية تبلغ 4500mAh. لا يزال الشحن السلكي عند حدود 40W، على الرغم من أن تقنية الشحن السريع هذه لا تزال أسرع من تلك المستخدمة في هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونج وآبل.

وفيما يخص الإتصال، فقد إفتخرت شركة Huawei بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro يضم 21 هوائيًا، منها 14 هوائي من أجل شبكات الجيل الخامس 5G. يسمح هذا للهاتف بدعم ثمانية نطاقات 5G علمًا أن Galaxy Note 10+ 5G يدعم 3 نطاقات فقط.

يأتي الهاتف Huawei Mate 30 Pro كذلك مع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB قابلة للتوسع عن طريق منفذ الذاكرة الخارجية NM Card. سيكون الهاتف Huawei Mate 30 Pro متاحًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والفضي والأرجواني والأخضر. وتجدر الإشارة إلى أنه ستكون هناك خاصة مع جلد نباتي ( ما تقرأه صحيح ). وسوف تأتي باللون البرتقالي والأخضر. وكما هو الحال مع طراز العام الماضي، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد يمتاز أيضًا بالقدرة على مقاومة المياه بفضل شهادة IP68.

Huawei Mate 30

أما بخصوص الهاتف Huawei Mate 30 الجديد، فهو يُعتبر أقرب إلى نسخة Pro من أي جهاز Huawei Mate تم إصداره سابقًا. في الواقع، هو يضم شاشة OLED أكبر بحجم 6.62 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم HDR10 والتدرج اللوني DCI-P3، تمامًا مثل الهاتف Huawei Mate 30 Pro.

الشاشة مسطحة في الهاتف Huawei Mate 30 وتمتاز بقطع أصغر، ولكنها لا تزال تضم مستشعر بصمات الأصابع.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الخلفية الرباعية، فهي تضم كاميرا أساسية بدقة 40 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل تمتاز بتقريب بصري يبلغ 3 أضعاف وتقريب هجين أيضًا مع العلم بأن كلا الكاميرتين تدعما تقنية تثبيت الصورة OIS. وبالنسبة للكاميرا الواسعة الزاوية في الهاتف Huawei Mate 30، فقد تم تقليص دقتها إلى 16 ميغابكسل، في حين تم تقليص دقة الكاميرا الأمامية أيضًا إلى 24 ميغابكسل.

لا يزال الهاتف مدعومًا بالمعالج HiSilicon Kirin 990، ولكن نسخة 4G فقط من هذا المعالج. الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 27W. ونظرًا إلى أنه يحمل شهادة IP53، فهو يُعتبر مقاومًا للقطرات المائية فقط.

تبلغ تكلفة الهاتف Huawei Mate 30 نحو 800 يورو. هو يضم أيضًا 8GB من الذاكرة العشوائية، ولكن تم تقليص الذاكرة الداخلية إلى 128GB على الرغم من أنه لا يزال من الممكن توسيعها عن طريق بطاقة NV Card.

Huawei Mobile Services and AppGallery

حزمة Huawei Mobile Services هي مفتوحة المصدر وستوفر الوظائف الأساسية التي تم التعامل معها من قبل عن طريق Google Play Services حتى الآن. أنشأت الشركة صندوق للإستثمارات بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لدعم وتنمية المشروع.

سيتمكن المستخدمون من تحميل التطبيقات من متجر Huawei AppGallery، والذي يملك بالفعل 390 مليون مستخدم نشط شهريًا وعالج 180 مليار عملية تحميل في العام الماضي.