شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون خوارزمية جديدة لإيقاف التنمر والبلطجة الإلكترونية عبر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور باحثون خوارزميات للتعلم الآلى يمكنها تحديد المتنمرين والأشخاص الذين يقومون بالبلطجة الإلكترونية على تويتر بدقة 90 %، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الأمريكى.

وبحسب الدراسة المنشورة فى مجلة Transactions on Web، قام فريق البحث بتحليل الأنماط السلوكية التى يعرضها مستخدمو تويتر المسيئون والاختلافات بينهم وبين المستخدمين الآخرين، وقال الباحث فى الدراسة "جيريمى بلاكبيرن" من جامعة بينجهامتون فى الولايات المتحدة: "لقد بنينا برامج تجمع البيانات من تويتر عبر آليات متنوعة".

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واضاف بلاكبيرن: "لقد جمعنا تغريدات لمستخدمى تويتر وملفاتهم الشخصية بالإضافة إلى أشياء (اجتماعية) متعلقة بالشبكة، مثل من يتابعونه ومن يتبعهم"، ثم أجرى الباحثون معالجة اللغة الطبيعية وتحليل المعنويات على التغريدات نفسها، وكذلك مجموعة متنوعة من تحليلات الشبكات الاجتماعية على الاتصالات بين المستخدمين.

وتم تطوير خوارزميات لتصنيف نوعين محددين من السلوك المسيء عبر الإنترنت، أى البلطجة الإلكترونية والعدوان السيبراني، وقد تمكنت الخوارزميات من تحديد المستخدمين المسيئين - الذين يشاركون فى سلوك مضايق مثل أولئك الذين يرسلون تهديدات بالقتل أو يدلون بتصريحات عنصرية - على تويتر بدقة 90 %.

وقال بلاكبيرن: "باختصار، تتعلم الخوارزميات كيفية معرفة الفرق بين المتنمرين والمستخدمين العاديين من خلال تقييم ميزات معينة لأنها تظهر المزيد من الأمثلة"، وأضاف "تشير أبحاثنا إلى أن التعلم الآلى يمكن استخدامه للكشف التلقائى عن المستخدمين الذين يتعرضون للتخويف الإلكتروني، وبالتالى يمكن أن يساعد تويتر وغيرها من منصات الوسائط الاجتماعية على إزالة المستخدمين الذين يعانون من مشاكل".