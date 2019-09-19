شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انتظار ..لعبة “Mario Kart” تصل لهواتف آيفون وأندرويد اللأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة “Mario Kart” واحدة من أكثر ألعاب نينتندو شعبية على الإطلاق، حيث أصبحت الآن في متجر تطبيقات الهواتف الذكية.

ونقلاً عن موقع " ميرور" البريطاني ، تم تصميم اللعبة لكل من أجهزة أندرويد وآيفون وسيتم إطلاقها رسميًا في 25 سبتمبر، على الرغم من أنه لا يزال أمامك أسبوع حتى تنتظر قبل أن تتمكن من تنزيل اللعبة، فقد أصدرت نينتندو مقطعًا دعائيًا للفيديو واللعبة.

Advertisements

ويمكن للمستخدمين التسجيل المسبق في متجر التطبيقات للحصول على اللعبة عند إطلاقها.

الجدير بالذكر أنه في اللعبة يمكن للاعبين اختيار السائقين والعربات والطائرات الشراعية التي يرغبون في استخدامها في السباقات عبر مجموعة متنوعة من الدورات.

وأوضحت نينتندو: "إن لعبة ماريو الجديدة هذه تتخطى طريق رينبو، حيث تقدم دورات مدينة خاصة تتيح للاعبين السباق من خلال دورات مستوحاة من مواقع فعلية مثل نيويورك وطوكيو وباريس، وسيحصل اللاعب على بعض الشخصيات البارزة مثل ماريو و برينسيس بيتش ولويجي"