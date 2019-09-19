شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: فيس بوك ساعد في جمع 2 مليار دولار من التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤسس فيس بوك "مارك زوكربيرج"، أن منصة التواصل الإجتماعى تمكنت من جمع أكثر من 2 مليار دولار كتبرعات عبر فيس بوك من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يراه زوكربيرج إنجاز كبير للشركة.

وقال "مارك" الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:" اعتبارا من اليوم، تمكن مجتمع فيس بوك من جمع أكثر من 2 مليار دولار عبر المنصة، في جميع أنحاء العالم"، وأشار إلى أن هناك أكثر من 45 مليون شخص تبرعوا عبر المنصة، واستخدموا صوتهم لجذب الانتباه إلى الأشياء التي يهتمون بها.

وقال زوكربيرج: "لقد اجتمعوا للمساعدة بعد وقوع الكوارث، من أجل إيجاد مسكن للمحاربين القدامى، أو دعم برامج التعليم وأكثر من ذلك، شكرا للجميع لجعل هذا ممكن ولإحداث فارق".

فيما قالت فيس بوك في بيان:" منذ أن أطلقنا ملصقات التبرع على انستجرام في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام ، رأينا كيف يمكن استخدام انستجرام لجمع التبرعات بالإضافة إلى بناء الوعي حول أهمية التبرعات، كذلك فلمساعدة المزيد من الأشخاص على جمع الأموال بسهولة من أجل المنظمات غير الربحية من خلال قصص انستجرام، قمنا مؤخرًا بتوسيع ملصقات التبرع إلى أوروبا، ومثل كل جمع التبرعات غير الربحية الذي تم إنشاؤه على فيس بوك، فإن 100٪ من الأموال التي يتم جمعها تذهب إلى المنظمات.