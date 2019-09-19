تكنولوجيا: هواوي تقدم مساعدها الرقمي خلال فعاليات Mate 30 اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق مؤتمر العملاق الصيني اليوم بمجموعة من الإعلانات الجديدة التي جاء من بينها إعلان هواوي عن مساعدها الإفتراضي الذي يأتي كبديل لمساعد جوجل.

يأتي مساعد هواوي الرقمي الجديد ليدعم المستخدمين في ميزة الوصول السريع لمحتوى الهواتف الذكية، وإلى الأخبار وأيضاً الكثير من المميزات والتطبيقات عند طريق الأوامر الصوتية.

يأتي مساعد هواوي الإفتراضي بتقنية مميزة في الذكاء الإصطناعي تتيح للمستخدمين البحث عن الملفات والبيانات التي تم حفظها داخل النظام بشكل سريع، حيث يمكن أن تدعم الوصول السريع للتطبيقات، البريد الإلكتروني، التقويم، الملاحظات، وما إلى ذلك من مهام.

أيضاً يمكن لمساعد هواوي الرقمي أن يدعم ميزة البحث السريع عن المحتوى على شبكة الإنترنت عن طريق المتصفح الإفتراضي المختار من المستخدم.

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كما يأتي المساعد الرقمي بميزة Instant Access، التي تتيح الوصول السريع لعدد 4 من التطبيقات من خلال إختصارات على الشاشة الرئيسية، كما تؤكد هواوي على تحديث الميزة قريباً لتعمل على التنبؤ بالتطبيقات المفضلة للمستخدم.

من جانب أخر يتيح مساعد هواوي للمستخدم الوصول إلى معلومات الطقس في الوقت الفعلي، كما يتيح تنظيم جدول لمواعيد المستخدم، وجمع الإخطارات وإدارتها، ومن المقرر أن يتم إضافة تحسينات مستقبلية على المساعد ليدعم المستخدم في الحجز في المطاعم أو الفنادق أو الرحلات الجوية.

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