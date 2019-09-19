تكنولوجيا: هواوي تقدم إصدار خاص من هاتف Mate 30 RS بتصميم PORSCHE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي اليوم في فعاليات مؤتمر Mate 30 إصدار خاص في هاتف Mate 30 RS الذي يأتي بتصميم بورش يختلف عن الإصدارات الرئيسية.

يتميز هاتف Mate 30 RS بشاشة OLED بحجم 6.53 إنش، بدقة عرض 1176 في 2400 بيكسل، بتصميم منحني 88 درجة، كما تأتي الجهة الخلفية من الهاتف بتصميم جلدي أنيق باللون الأحمر أو الأسود، كما يدعم جانبي الشاشة خاصية اللمس للتحكم في الهاتف.

ويضم هاتف Mate 30 RS رقاقة معالج Kirin 990 مع نظام 5G بأسرع آداء، أيضاً يضم الهاتف كاميرة سينمائية مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية التي تأتي بتصميم يتوسط الجهة الخلفية للهاتف بتصميم مستطيل مع علامة بورش إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

كاميرة الهاتف تدعم أيضاً تسجيل فيديو بالحركة البطيئة فائق عند 7680 إطار لكل ثانية، كما تدعم الكاميرة تصوير في الإضاءة المنخفضة فائق حتى 5 مرات بحساسية ISO عند 51200 نقطة، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 27W.

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هواوي تقدم هاتف Mate 30 RS مع حافظة جلدية أيضاً بتصميم يأتي بحلقة خلفية يمكن أن تدعم تثبيت الهاتف لمشاهدة محتوى الفيديو أو لحمل الهاتف.

أيضاً يأتي هاتف Mate 30 RS بثيم بورش مع شريط أسود يتوسط الجهة الخلفية، وأيضاً ثيم بورش في واجهة الهاتف، ويتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت.

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