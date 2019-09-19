تكنولوجيا: الصين تسعى لإنتاج شاشات LCD بشكل مستقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الصين انتاج أول لوحة "TFT- LCD" من الجيل 8.5 المتطورة بشكل مستقل في الصين، أو لوحة شاشات العرض البللوري السائل ذات الأغشية الرقيقة، في بنغبو بمقاطعة آنهوي شرقي الصين، ما يمهد الطريق للإنتاج بالجملة، بحسب وكالة الأخبار الصينية شينخوا.
وتعد "TFT- LCD" مادة استراتيجية رئيسية لصناعة شاشة المعلومات الإلكترونية. ويمكن أن تنتج لوحة "TFT- LCD"" من الجيل 8.5 بطول 2.5 متر وعرض 2.2 متر، ست شاشات بحجم 55 بوصة، وفقا لما ورد عن مصنعها، معهد بينغبو لتصميم وابحاث صناعة الزجاج التابع لمجموعة الصين الوطنية المحدودة لمواد البناء.
ومنذ فترة طويلة، تحتكر التكنولوجيا الأساسية لشاشات "LCD" عالية الدقة من قبل عدد قليل من الشركات الأجنبية.
وقد تطورت صناعة الشاشات الإلكترونية الضوئية في الصين بسرعة في السنوات الأخيرة، وأصبحت البلاد أكبر قاعدة لتصنيع وحدات العرض الطرفية في العالم. وأنشأت العديد من الشركات المصنعة للوحة التلفزيون الصينية عددا من خطوط إنتاج "تي أف تي - أل سي دي" للجيل 8.5.
وصل الطلب السنوي في الصين على "تي.أف.تي - أل.سي.دي" للجيل 8.5 أو أعلى الى 380 مليون متر مربع، وقال مصنعها إن الإنتاج الضخم للشاشات المطورة بشكل مستقل سينهي اعتماد البلاد الكامل على البلدان الأخرى للحصول على التكنولوجيا والمنتجات.
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