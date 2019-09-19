شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنك المركزى الأوربى: عملة فيس بوك الرقمية "ليبرا" ستكون مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "بينوا كوور" عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى أن العملات الرقمية مثل "ليبرا" من فيس بوك ستعطل النظام المالي، إما عن طريق إجبار البنوك المركزية على الابتكار أو عن طريق الحصول على دور عالمى يمكن أن يتحدى هيمنة الدولار.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، ففى محاولة لإنشاء إنشاء شبكة دفع عالمية رخيصة، أعلن فيس بوك عن خططه فى وقت سابق من هذا العام لإنشاء عملته الرقمية "Libra" فى العام المقبل، مما أدى إلى إشراك المنظمين العالميين الذين يتدافعون الآن للتوصل إلى اللوائح اللازمة، وقال كوور فى مؤتمر عقد فى لوكسمبورج "مبادرات عالمية مستقرة مثل ليبرا ستثبت اضطرابها بطريقة أو بأخرى، فهذه هى النتيجة الطبيعية للتقدم التكنولوجى السريع والعولمة وتحويل تفضيلات المستهلك".

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وبينما أعرب المنظمون عن قلقهم الشديد بشأن ليبرا، لاحظ "كوور" جاذبية مثل هذه العملات، والتى قد تسمح لهم بالمنافسة بشكل أكثر فعالية مع الدولار، وهو شيء لم يكن اليورو قادرًا على فعله، حيث يتم توجيه هذه العملات إلى عملاء التجزئة وهى تستند إلى البنية التحتية الحالية، مما سيسمح لها بالانتشار بسرعة.

ويهدف فيس بوك إلى توصيل ليبرا بخدمة مراسلة واتس آب، عبر إضافة نقطة دفع إلى تطبيق عالمى بالفعل، ومثل هذه الوظيفة ستمنح لـ "ليبرا" بلعب دورًا عالميًا على الفور، وقال "كوور":" تشير الأدلة المتوفرة إلى أن تكاليف المعاملات والتبديل تكون أصغر بكثير فى حالة مدفوعات مستهلكى التجزئة عن العملات التقليدية المستخدمة فى التجارة والتمويل عبر الحدود بالجملة".

وأضاف: "لا شك أن ليبرا كان بمثابة دعوة للاستيقاظ للبنوك المركزية لتعزيز جهودها لتحسين أنظمة الدفع الحالية"، وقال إن استجابة السلطات يجب أن تكون تقديم خدمات دفع أسرع وأرخص وتعاون عالمى فى وضع قواعد الأموال الرقمية للبنك المركزي، واستكمل "ستكون الخطوة الطبيعية التالية هى توحيد البنوك المركزية العالمية والتحقيق المشترك فى جدوى العملات الرقمية للبنك المركزى بناءً على معايير فنية مشتركة."