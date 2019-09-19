شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتعهد بأذكى هواتف الجيل الخامس.. ولكن من يملك الشجاعة لشرائه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدشن هواوى ما قد يكون أقوى الهواتف الذكية الداعمة لاتصالات الجيل الخامس وأكثرها خصائص فى العالم اليوم الخميس، لكن مصير الهاتف المحمول فى أوروبا سيتوقف على ما إذا كان بمقدوره التغلب على حظر أمريكى لمنح العملاء نظام التشغيل الذى يتوقعونه من جوجل.

وستعرض شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواتفها من طراز ميت 30 فى ميونيخ بألمانيا، فى أول كشف لها عن هاتف جديد كليا منذ استهدف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشركة التى مقرها شينتشن بحظر على التصدير فى مايو أيار.

وقال باولو بيسكاتور محلل الاتصالات والإعلام: "التدشين سيحظى بأكبر قدر من المتابعة على الإطلاق".

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وتظل أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية فى العالم رهينة تداعيات النزاع التجارى بين واشنطن وبكين الذى يقول المحللون إنه يتحول تدريجيا إلى حرب تكنولوجية باردة.

وتتوقع الشركة أن يكلفها الحظر الأمريكى عشرة مليارات دولار.

ويبرز التدشين فى أوروبا مدى أهمية المستهلكين بالمنطقة البالغ عددهم 500 مليون لهواوي.

وخسرت هواوى خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية فى أوروبا عقب الحظر الأمريكي، على الرغم من تهافت المشترين على شراء الهواتف التى تحمل علامتها التجارية داخل الصين.