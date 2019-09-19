تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن هاتفي Mate 30 وMate 30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً الآن عن هاتفي Mate 30 وMate 30 Pro في مؤتمرها الذي يعقد في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث ينطلق الهاتفين برقاقة معالج هواوي الجديدة Kirin 990، مع ميزة تكبير رقمي حتى 30 مرة، وتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تتوفر الهواتف بعدد 6 إختيارات في الألوان.

ويأتي هاتفي Mate 30 وMate 30 Pro بكاميرة بتوقيع علامة Leica التجارية، بتصميم دائري في الجهة الخلفية الذي يعرف من هواوي بتصميم “Halo ring ”، كما تضم الألوان المتاحة للهاتف اثنان بتصميم جلدي هما الأخضر والبرتقالي، كما يرتكز معالج على نظام 5G مدمج في الرقاقة، حيث تتضمن الهواتف عدد 14 من هوائيات 5G من مجموع 21.

مواصفات هاتف Mate 30

شاشة OLED بحجم 6.62 إنش ويجودة عرض FHD بلس، وبدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت

رقاقة معالج Kirin 990 بدقة تصنيع 7نانومتر مع كرت شاشة Mali-G76 MP16

كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.6 ودعم OIS، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto مع فتحة عدسات f/2.4 وتدعم أيضاً OIS.

تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 3840 في 2160 بيكسل، مع دعم التثبيت البصري، وتسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل عند 7680 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل.

كاميرة أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

تكبير بصري حتى 3 مرات مع بعد بؤري 17مم، و27مم، و80مم، مع تكبير hybrid حتى 5 مرات.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بطارية بقدرة 4200 mAh تدعم الشحن من شاحن بقدرة 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W بتقنية الشحن السريع

واجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10

تسجيل بتقنية التعرف على وجه 3D

تقنية الصوتيات في الشاشة.

قياسات الهاتف 160.8 في 76.1 في 8.4مم، مع وزن 196 جرام.

معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار

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ويأتي هاتف Mate 30 Pro بكاميرة تطلق عليها هواوي كاميرة سينمائية تدعم إستخدام 3D ToF في تطبيق النمط bokeh في تسجيل الفيديو، كما تأتي كاميرات Tele والكاميرة بزوايا عرض واسعة بميزة التثبيت البصري، كما يدعم الهاتف تسجيل فيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية للمرة الأولى في هواتف هواوي.

مواصفات هاتف Mate 30 Pro

شاشة OLED waterfall منحنية بزواية 88 درجة بحجم 6.53 إنش، بجودة عرض FHD بلس بدقة 2400 في 1176 بيكسل، مع تغطية لونية DCI-P3 مع ألوان gamut

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت

رقاقة معالج Kirin 990 بدقة تصنيع 7نانومتر مع كرت شاشة Mali-G76 MP16

مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.6، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto مع فتحة عدسات f/2.4، وأيضاً مستشعر عمق 3D .

تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 3840 في 2160 بيكسل، مع دعم التثبيت البصري، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل عند 7680 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية بدقة 1080 بيكسل.

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0

تكبير بصري حتى 3 مرات مع بعد بؤري 80مم، مع تكبير hybrid حتى 10 مرات.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

بطارية بقدرة 4500 mAh تدعم الشحن من شاحن بقدرة 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W بتقنية الشحن السريع

واجهة EMUI 10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10

تسجيل بتقنية التعرف على وجه 3D

تقنية الصوتيات في الشاشة.

معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار

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