الإعلان رسميًا عن الهاتفين Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - يحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Pro على الكاميرا الأكثر إثارة للإعجاب في أي هاتف ذكي. بالإضافة إلى كاميرا 40MP Super Sensing الأساسية، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro يضم كذلك كاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل والتي تُطلق عليها الشركة إسم Cine Camera. يمكن لكل منهما إستخدام مستشعر Time Of Flight لطمس الخلفية في مقاطع الفيديو.

الكاميرا الثالثة على الواجهة الخلفية هي عبارة عن كاميرا مُقربة توفر تقريب بصري يصل إلى ثلاثة أضعاف وتقريب هجين يصل إلى خمسة أضعاف. وعلى سبيل المقارنة، فالهاتف Huawei P30 Pro يمتاز بتقريب بصري يبلغ 5 أضعاف وتقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف. كل من الكاميرتين المقربة والواسعة الزاوية تدعم تقنية تثبيت الصورة.

بالعودة إلى الكاميرات التي تمتاز بدقة 40 ميغابكسا، فهي تمتاز بفتحات واسعة، فالكاميرا الأساسية تضم عدسة بفتحة 1.6، في حين تضم الكاميرا الواسعة الزاوية عدسة بفتحة 1.8.

خاصية تسجيل الفيديوهات مثيرة للإعجاب بالقدر نفسه. هي تدعم تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. يرتفع معدل الإطارات في وضع الحركة البطيئة حيث يمكن للهاتف أن يصل إلى 7680 إطار في الثانية أثناء إستخدام دقة 720p. الشيء المميز الآخر هو تسجيل فيديوهات 4K Timelapse مع ألوان +HDR. للتصوير في الإضاءة المنخفضة، يمكن أن تصل كاميرا الفيديو إلى IOS 25000.

الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل تتواجد بجوار المستشعرات المسوؤلة عن القراءة الثلاثية الأبعاد للوجه. هناك مستشعر مخصص للتعرف على الإيماءات اليدوية، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع محرك الشبكة العصبية Da Vinci. وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد كما يتوقع الجميع يضم معالج ثماني النوى الجديد HiSilicon Kirin 990 الذي أعلنت عنه شركة Huawei في الأونة الأخيرة.

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الهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد يأتي كذلك مع شاشة منحنية الطرفين تُطلق عليها شركة Huawei إسم ” Horizon Display “. هذه الشاشة تستند على تكنولوجيا OLED وتمتاز بدقة 1176×2440 بكسل كما أنها تدعم HDR والتدرج اللوني الواسع DCI-P3. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشاشة تدعم أيضًا وضع Always On Display وتدعم M-Pen الذي يمكنه إستشعار 4096 من مستويات الضغط.

نظرًا لأن الشاشة تغطي جانب الهاتف، فقد وضعت شركة Huawei عددًا من الأزرار الإفتراضية بدءًا من أزرار التحكم بالصوت وصولاً إلى زر مصراع الكاميرا. وكما يتوقع الجميع، فسوف يأتي الهاتف Huawei Mate 30 Pro بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10. ومع ذلك، لا تزال وضع تطبيقات وخدمات جوجل غير واضح.

عززت شركة Huawei تقنية الشحن اللاسلكي الخاصة بها، والتي أصبح بإمكانها الآن إدخال ما يصل إلى 27W إلى بطارية تبلغ 4500mAh. لا يزال الشحن السلكي عند حدود 40W، على الرغم من أن تقنية الشحن السريع هذه لا تزال أسرع من تلك المستخدمة في هواتف الشركات الأخرى مثل سامسونج وآبل.

وفيما يخص الإتصال، فقد إفتخرت شركة Huawei بأن الهاتف Huawei Mate 30 Pro يضم 21 هوائيًا، منها 14 هوائي من أجل شبكات الجيل الخامس 5G. يسمح هذا للهاتف بدعم ثمانية نطاقات 5G علمًا أن Galaxy Note 10+ 5G يدعم 3 نطاقات فقط.

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