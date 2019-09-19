الفيسبوك تعزز تشكيلة Facebook Portal Series بالإعلان عن أجهزة جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الفيسبوك اليوم بتحديث تشكيلة Facebook Portal Series الخاصة بها لإضافة ثلاثة أجهزة جديدة إلى التشكيلة، وهذه الأجهزة الثلاثة تشمل Facebook Portal و Facebook Portal Mini و Facebook Portal TV. وهي متاحة الآن أيضًا في أسواق إضافية.

يتمتع كل من Facebook Portal و Facebook Portal Mini بتصميم جديد تمامًا يشبه إطار الصورة. يتمتع جهاز Facebook Portal بتصميم عمودي على غرار جهاز +Facebook Portal الذي تم إطلاقه في العام الماضي، بينما يمتاز Facebook Portal Mini بتصميم أفقي.

يحتوي جهاز Facebook Portal على شاشة بحجم 10 إنشات بينما يحتوي جهاز Facebook Portal Mini على شاشة بحجم 8 إنش. يتم ضبط سطوع الشاشة ولونها تلقائيًا لتتناسب مع الإضاءة المحيطة. يحتوي كلا الجهازين أيضًا على مكبر مدمج للصوت.

أما بخصوص Facebook Portal TV، فهو يُعتبر جهاز مختلف تمامًا، فهو بدلاً من أن يحصل على شاشة خاصة به، فهو يُعتبر رفيقًا للتلفزيون الخاص بك. يتم وضعه أعلى أو أسفل التلفزيون ويستخدم الكاميرا المدمجة وشاشة التلفزيون لإجراء محادثات الفيديو.

إلى جانب Facebook Messenger، يدعم Facebook Portal الآن أيضًا إجراء محادثات الفيديو بإستخدام WhatsApp. يتم تضمين ميزة تدعى Story Time للأطفال، وتتوفر الآن ثلاثة كتب للأطفال حاصلة على جوائز تقديرية. يمكنك أيضًا مشاهدة محتوى Facebook Watch، بما في ذلك العروض مثل Red Table Talk مع Facebook Portal TV.

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تعمل أجهزة Facebook Portal أيضًا كإطار للصور، وتعرض صورك ومقاطع الفيديو وتذكارات أعياد الميلاد من مكتبة الفيسبوك. هناك أيضًا تطبيق Amazon Prime Video مدمج ويمكنك تحميل تطبيقات أخرى مثل Showtime و CBS All Access و Starz و Pluto TV و Redbull TV و Neverthink. وبالنسبة للأغاني، فهناك Spotify و Pandora و iHeartRadio.

يمكنك التحكم في جهاز Facebook Portal الخاص بك بإستخدام الأمر الصوتي ” Hey Portal “، والذي يعمل باللغة الإنجليزية الأمريكية والكندية. تحتوي جميع أجهزة Facebook Portal أيضًا على المساعد الرقمي Alexa، بحيث يمكنك الوصول إلى مجموعة كاملة من مهارات Alexa.

وفيما يتعلق بالخصوصية، تدعي الفيسبوك أنه يمكنك إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون تمامًا من خلال زر وغطاء يغطي الكاميرا فعليًا. تعمل ميزات الكاميرا والميكروفوت أيضًا على الجهاز نفسه وليس على خوادم الفيسبوك. ويقال أيضًا بأن جميع محادثات الفيديو والمكالمات الصوتية مشفرة.

يبلغ سعر الطراز الجديد من جهاز Facebook Portal نحو 179 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر جهاز Facebook Portal Mini نحو 149 دولار أمريكي، وجهاز Facebook Portal TV نحو 149 دولار أمريكي. وبالنسبة لجهاز +Facebook Portal الذي تم إصدارها في العام الماضي مع شاشة بحجم 15.6 إنش، فسوف تواصل الفيسبوك بيعه مقابل 279 دولار أمريكي. وسيحل العميل على خصم يصل إلى 50$ في حالة إذا قرر شراء طرازين معًا. تتوفر جميع هذه الأجهزة الجديدة بإستثناء Facebook Portal TV باللونين الأسود والأبيض.