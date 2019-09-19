Realme تؤكد قدوم الهاتف Realme X2 مع المعالج Snapdragon 730G

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X2 في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، ونحن نعلم بالفعل بأنه سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 64 ميغابكسل. واليوم، علمنا أن هذا الهاتف سيأتي كذلك مع المعالج Snapdragon 730G.
بالإضافة إلى تأكيد هوية المعالج، فقد قامت شركة Realme أيضًا بنشر صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo والتي تكشف لنا بأن تصميم الهاتف Realme X2 سيكون مشابهًا لتصميم الهاتف Realme XT الذي أعلنت عنه الشركة بالهند في الأسبوع الماضي. تؤكد الصورة أيضًا أنه سيتم تقديم الهاتف Realme X2 بلونين على الأقل، وهما الأبيض اللؤلؤي والأزرق اللؤلؤي.
أخبرنا مصدر موثوق أن الهاتف Realme X2 سيصل إلى السوق الصيني تحت إسم Realme XT 730G والذي من المقرر أن يصل إلى الهند في شهر ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن Realme XT 730G هو في الأساس الهاتف Realme XT مع المعالج Snapdragon 730G ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، والدعم للشحن السلكي السريع بقوة 30W.
توقع أن تؤكد لنا شركة Realme المزيد من مواصفات الهاتف Realme X2 في الأيام التي تسبق الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.
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