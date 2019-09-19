فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، كشفت لنا شركة Xiaomi عن العديد من الميزات التي ستصل مع الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G القادم، بما في ذلك البطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh، والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.
أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم نشر مقطع الفيديو على اليوتيوب تم نشره في الأصل على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يظهر فيه الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G وهو يشحن سماعات AirPods. وفي حالة إذا نظرت على كثب، فيمكن أن ترى النص أسفل الكاميرات الثلاثة في الخلف والذي يقول ” XIAOMI 5G 48MP TRIPLE CAMERA “.
بدأ المتجر الصيني JD.Com بالفعل بتلقي الحجوزات المسبقة على الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في اليوم 24 سبتمبر في حدث صحفي في الصين. ويُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيظهر بدوره في نفس الحدث.
وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro سيصل في الأساس للحلول مكان الهاتف Xiaomi Mi9 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في شهر فبراير الماضي بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد خاصية الشحن اللاسلكي العكسي للهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro وهي قيد العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.