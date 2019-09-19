شاهد خاصية الشحن اللاسلكي العكسي للهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro وهي قيد العمل

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، كشفت لنا شركة Xiaomi عن العديد من الميزات التي ستصل مع الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G القادم، بما في ذلك البطارية التي تبلغ سعتها 4000mAh، والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم نشر مقطع الفيديو على اليوتيوب تم نشره في الأصل على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يظهر فيه الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G وهو يشحن سماعات AirPods. وفي حالة إذا نظرت على كثب، فيمكن أن ترى النص أسفل الكاميرات الثلاثة في الخلف والذي يقول ” XIAOMI 5G 48MP TRIPLE CAMERA “.

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بدأ المتجر الصيني JD.Com بالفعل بتلقي الحجوزات المسبقة على الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G، والذي من المقرر أن يتم الكشف عنه في اليوم 24 سبتمبر في حدث صحفي في الصين. ويُقال بأن الهاتف Xiaomi Mi Mix 4 سيظهر بدوره في نفس الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro سيصل في الأساس للحلول مكان الهاتف Xiaomi Mi9 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في شهر فبراير الماضي بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.