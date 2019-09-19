رصد الهاتف OnePlus 7T في إختبارات الأداء مع Android 10 و 8GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة OnePlus بالفعل بالتشويق لسلسلة هواتف OnePlus 7T Series القادمة. بالأمس فقط، قام الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بنشر صور رسمية للواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 7T، وهي الصورة التي كشفت لنا بأن هذا الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة دائرية، وسيمتاز بلون أزرق متدرج.

من قبيل الصدفة، ظهر الهاتف OnePlus HD1903 على منصة إختبارات الأداء Geekbench ونتوقع أن يكون هذا هو OnePlus 7T. وعلى الرغم من أن المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات منصة إختبارات الأداء لا تكشف بصراحة عن أي مواصفات بخلاف الذاكرة العشوائية التي تبلغ 8GB، إلا أن نتائج الإختبار أعلى قليلاً من تلك التي حصدها الهاتف OnePlus 7 المزود بالمعالج Snapdragon 855 مما يشير إلى أن الهاتف المعني هنا يستخم المعالج +Snapdragon 855. ضع في إعتبارك أن هذه الإختبارات تمت على نسخة 5.0.1 من تطبيق Geekbench.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro سيأتيان مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وأيضًا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0 وتدعم تقنية التثبيت الرقمي للصورة. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتيان مع الوضعين Macro Mode و Nightscape Mode، فضلا عن القدرة على تصوير فيديوهات HD بمعدل 960 إطار في الثانية.

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التسريبات السابقة كشفت لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 7T سيضم شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى +HDR10 وتمتاز بمعدل تحديث قدره 90Hz وبكثافة بكسلات تبلغ 402 بكسل في كل إنش. أما بخصوص الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو سيأتي مع نفس الشاشة بإستثناء أنها ستمتاز بحجم 6.65 إنش وبدقة +QuadHD، كما أنها ستمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 516 بكسل في كل إنش.

الذاكرة الداخلية في الهاتف OnePlus 7T ستكون متوفرة بأحجام 128GB و 256GB، بينما سيكون الهاتف OnePlus 7T Pro متوفرًا مع 256GB فقط من الذاكرة الداخلية. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف يأتي الهاتف OnePlus 7T كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، بينما سيأتي الهاتف OnePlus 7T Pro مع بطارية بسعة 4085mAh ستدعم نفس تقنية الشحن.