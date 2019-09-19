شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوات لجعل تحقيقات مكافحة الاحتكار مع شركات التكنولوجيا ذات أولوية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل "ماكان ديلهام" إن التحقيقات مع "منصات الإنترنت الرائدة فى السوق" مثل شركة جوجل يجب أن تكون ذات "أولوية"، وهو ما يمكن أن تؤدى إما إلى تطبيق القانون أو إيجاد خيارات سياسية كحلول.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكان ديلهام بالتعاون مع "جو سيمونز"، رئيس اللجنة التجارية الفيدرالية، شهودًا أمام لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ.

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وكشف "سيمونز" فى بيانه حول تحقيق FTC مع فيس بوك، والذى أقرت به الشركة فى يوليو: "أن إدارة ترامب في المراحل الأولى من التحقيق في مزاعم أن جوجل وفيس بوك وأمازون وآبل استخدموا نفوذهم بشكل غير قانوني لتعطيل المنافسين".

وقال "سيمونز" إن فرقة العمل التكنولوجية التابعة للوكالة كانت "تعمل بنشاط على التحقيق فى النشاط التنافسى فى أسواق التكنولوجيا الأمريكية، فيما أشار التقرير إلى أن السناتور "مايك لى"، وهو سياسى جمهورى ورئيس اللجنة الفرعية، بالضغط على الوكالات في افتتاح ملاحظات حول كيفية تعاونهم في تحقيقاتهم.