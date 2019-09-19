شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 5 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أطلقت الصين اليوم الخميس 5 أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد إلى مدار محدد، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق - في بيان اليوم - أنه تم إطلاق الأقمار الخمسة على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش - 11) الساعة 2:42 مساء بتوقيت بكين، مشيرة إلى أنها قامت بطوير الصاروخ الحامل، فيما أنتج "معهد هاربين للتكنولوجيا" الأقمار الصناعية الخمسة.
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