شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 5 أقمار صناعية للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت الصين اليوم الخميس 5 أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد إلى مدار محدد، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

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وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق - في بيان اليوم - أنه تم إطلاق الأقمار الخمسة على متن الصاروخ الحامل (لونج مارش - 11) الساعة 2:42 مساء بتوقيت بكين، مشيرة إلى أنها قامت بطوير الصاروخ الحامل، فيما أنتج "معهد هاربين للتكنولوجيا" الأقمار الصناعية الخمسة.