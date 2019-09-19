شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لإنتاج صاروخ نقل "سويوز- 2 إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام لشركة خدمات إطلاق الصواريخ الروسية ألكسندر سيركين، أن روسيا ستنتج صواريخ من نوع "سويوز-2 إم" للرحلات الفضائية التجارية بأسعار منافسة، وبذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

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وقال المدير العام فى المؤتمر الدولى World Satellite Business Week (أسبوع الأعمال العالمى للأقمار الصناعية) المنعقد فى باريس، إن صواريخ "سويوز - 2 إم" ستنتج على أساس صواريخ "Soyuz-2.1b" لكن من دون وحدة التعجيل "فريغات"، بحيث يتمكن من حمل 2-3 أطنان إلى المدار المتزامن مع الشمس.

وتقدر كلفة إطلاق الصاروخ "سويوز-2 إم" بـ30 مليون دولار، ويفترض أن تشمل عملية تحديث الصاروخ "سويوز-2" محركات المرحلة الثالثة RD-0124 التى تستخدم أيضا فى صواريخ "انغارا-1.2" و"سويوز-5" التى تضمن الاستخدام المتكرر.