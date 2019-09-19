هواوي تعد بتقديم أذكى هاتف داعم للجيل الخامس

تستعد شركة هواوي للكشف عن ما يمكن أن يكون أقوى هاتف ذكي في العالم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) ومزود بالميزات اليوم الخميس، لكن مصير الجهاز في أوروبا سيظل معلقًا على ما إذا كان بإمكانه التغلب على الحظر الأمريكي لمنح العملاء برمجيات جوجل التي يتوقعونها.

وتعرض شركة الاتصالات الصينية العملاقة مجموعة هواتفها الذكية الجديدة (Mate 30) في ميونيخ بألمانيا، في أول كشف لها عن هاتف جديد تمامًا منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرًا على تصدير التكنولوجيا الأمريكية للشركة الصينية في شهر مايو.

وقال محلل الاتصالات والإعلام، باولو بيسكاتور Paolo Pescatore، لوكالة رويترز: سيكون الإطلاق هو الأكثر مشاهدة على الإطلاق، وبالرغم من كل المخاوف المحيطة بشركة هواوي والتحديات التي تواجهها، إلا أنها تظل متحمسة ومستعدة.

ووقع صانع الهواتف الذكية الذي يحتل المركز الثاني عالميًا في خضم نزاع تجاري بين واشنطن وبكين يقول المحللون: إنه يتحول إلى حرب تكنولوجية باردة، وتتوقع الشركة أن يكلفها الحظر الأمريكي 10 مليارات دولار.

ويؤكد عقد حدث الإطلاق في أوروبا على أهمية 500 مليون مستهلك في المنطقة لشركة هواوي، حيث فقدت خمس نقاط مئوية من حصتها السوقية في أوروبا بعد الحظر الأمريكي، حتى مع ارتفاع المشترين لعلامتها التجارية في الصين.

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وتدير شركة هواوي حملة تسويق عبر الإنترنت في أوروبا تحت شعار “إعادة التفكير في الاحتمالات”، لحث المعجبين على نشر معلومات حول حدث الإطلاق.

وتنتشر حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان مشتري جهاز أندرويد الرائد استخدام التطبيقات التي تدعمها جوجل، وتقول جوجل: لن يكون من الممكن بيع (Mate 30) بتطبيقاتها وخدماتها المرخصة، والتي تشمل متجر جوجل بلاي أو أدوات شائعة، مثل جيميل أو خرائط جوجل.

وتأمل هواوي، من جانبها، في تشغيل الهاتف على بواسطة نسخة أندرويد 10، وهي أحدث نسخة من نظام التشغيل، والوصول إلى خدمات جوجل المحمولة.

ويقول محللون: إن المستهلكين لا يريدون الهاتف بدون خدمات جوجل المحمولة إلا إذا تمكنت هواوي من إيجاد طريقة لإقناعهم بأن ميزاته لا مثيل لها وأن نظام تشغيلها المسمى (Harmony OS) هو خيار احتياطي جيد بما فيه الكفاية.

وتقول هواوي: إن عقل الهاتف – رقاقة (Kirin 990) التي كشفت عنها في معرض تقني حديث في برلين – تفوق على رقاقات الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) من كواكوم الموجودة في السوق من خلال هواتف سامسونج الرائدة.

وتسمح رقاقة هواوي للأجهزة بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو الألعاب عبر الإنترنت، مع توفير البطارية في المهام الروتينية، ومن المتوقع أن تقدم هواوي (Mate 30)؛ و (Mate 30 Lite)؛ و (Mate 30 Porsche Design).