آبل تحاول جعل مصطلح Slofie علامة تجارية

تقدمت شركة آبل بطلب بتاريخ 13 سبتمبر إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) للحصول على علامة تجارية أمريكية فيما يتعلق بمصطلح سلوفي (Slofie).

وقد يمنح ذلك الشركة السيطرة على استخدام المصطلح ويحد من كيفية تسويق صناع الهواتف الذكية الآخرين لقدرات الكاميرا المماثلة.

وكانت آبل قد ذكرت مصطلح (slofie) لأول مرة خلال حدث الإعلان عن أحدث أجهزة آيفون الخاصة بها في الأسبوع الماضي، لكن من الواضح أن الشركة مسرورة بهذا المصطلح وتأخذ الأمور بجدية أكبر.

وأطلقت آبل مصطلح (Slofie) على فيديوهات السيلفي بطيئة الحركة (Slow motion)، وهي ميزة جديدة في نماذج هواتف (iPhone 11)؛ و (iPhone 11 Pro)؛ و (iPhone 11 Pro Max).

وأصبح بإمكان الكاميرا الأمامية لهواتف آيفون 11 تسجيل الفيديو بمعدل 120 إطارًا في الثانية، الأمر الذي ينتج عنه تأثير بطيء في الحركة.

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وتُعد التفاصيل قليلة حول طلب العلامة التجارية، لكن آبل تعرف مصطلح (Apple slofie) على أنه برنامج حاسب قابل للتنزيل لاستخدامه في التقاط الفيديو وتسجيله.

وبالرغم من تركيز آبل على التطبيقات والبرامج في الطلب، إلا أنها لا تقدم تطبيق (slofie) أو وضع (slofie) على أجهزة آيفون الجديدة، كما لا يُستخدم هذا المصطلح لوصف الميزة في تطبيق كاميرا آبل.

ويشير استخدام الشركة الحالي لمصطلح (slofie) بشكل حصري إلى مقاطع الفيديو الناتجة، وليس التطبيق أو الوضع المستخدم لالتقاطها.

وبالرغم من أن المصطلح قوبل بردود فعل مختلطة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عنه شركة آبل، إلا أن ذلك لم يمنعها من دفع 400 دولار لتقديم طلب الحصول على علامة تجارية أمريكية.

يذكر أن المصطلح الجديد (Slofie) يجمع بين مصطلح الحركة البطيئة (Slow motion) المستخدم منذ فترة طويلة لميزة 120 إطارًا في الثانية على الكاميرا الخلفية ومصطلح السيلفي (Selfie).