شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا والصين تتفقان على إنشاء مركز لدراسة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميترى روجوزين ورئيس الإدارة الفضائية الصينية جان كيتسانج، اتفاقية تعاون فى مجال إنشاء مركز المعلومات الموحد لدراسة القمر والفضاء البعيد.

جاء ذلك فى أعقاب الدورة الـ24 للاجتماع الروسى الصينى الحكومى المنتظم، وعلاوة على ذلك فإن الجانبين وقعا اتفاقية تعاون خاصة للتنسيق ما بين البعثة القمرية والمسبار "لونا – ريسورس – 1" والبعثة القمرية الصينية الخاصة بدراسة القطب الجنوبى للقمر " تشانج – إه – 7".

مسبار "تشانج إه-4" الصينى كان قد أطلق فى 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونج مارش-3 بى" الصينى، وتنحصر المهمة الرئيسية لمشروع "تشانج إه-4" المتكون من منصة الهبوط والروفر فى دراسة الجانب المظلم للقمر، أما مشروع "لونا – ريسورس – 1" الروسى فيتوقع أن ينجز أعوام 2022 - 2025.