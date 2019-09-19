تكنولوجيا: رصد هاتف OnePlus 7T في Geekbench بنظام تشغيل Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس مؤخراً أول الصور الرسمية لهاتف OnePlus 7T، واليوم يظهر الهاتف في تسريبات Geekbench التي تكشف عن بعض من مواصفات الهاتف.

أوضحت الصور الرسمية لهاتف OnePlus 7T التصميم الدائري للكاميرة الخلفية التي تضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة، كما ظهر تصمم الهاتف الزجاجي المتدرج باللون الأزرق الذي انقسم إلى نغمة مظلمة في الجزء العلوي من الجهة الخلفية، بينما يأتي اللون الأخر بنغمة فاتحة في الجزء السفلي.

وفي تسريبات Geekbench التي نشرت اليوم جاء هاتف Geekbench بنموذج رقم HD1903، حيث يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10 كما حقق في الإختبارات نتائج أعلى نسبياً من هاتف OnePlus 7 مع Snapdragon 855، حيث يضم الإصدار الجديد رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

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من جانب أخر رصد هاتف OnePlus 7T في تسريبات مصورة بتصميم رأسي للجهة الخفية التي تأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر ToF إضافي عن الإصدار الرئيسي، بينما تظهر الكاميرة الأمامية بتصميم منبثق.

يذكر أن شركة وان بلس تستعد لإطلاق جهاز OnePlus TV خلال فعاليات OnePlus 7T التي تقام في الهند في 26 من سبتمبر، كما تقيم حدث أخر لإطلاق الهاتف عالمياً في مدينة لندن في 10 من أكتوبر.

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