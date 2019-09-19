الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G يظهر في صور رسمية باللون الأبيض، والكشف عن أوقات الشحن

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة Xiaomi مؤتمرًا صحفيًا في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري بالصين، وهو الحدث حيث ستكشف الشركة الصينية النقاب عن الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G. هذا الهاتف سيكون بمثابة النسخة المُطورة من الهاتف Xiaomi Mi9 الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi في شهر فبراير من هذا العام، وكما يوحي إسمه، فهو سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. وإلى جانب دعم شبكات الجيل الخامس، فهذا الهاتف سيضم أيضًا المعالج +Snapdragon 855، وسيدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W، والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، فضلا عن الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W.

تم بالفعل الإعلان رسميًا عن تقنية الشحن الجديدة، وأكدت لنا شركة Xiaomi كذلك أنها ستصل مع الهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro. وإلى جانب ذلك، فقد قررت شركة Xiaomi كذلك نشر بعض الصور الرسمية لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا Xiaomi Mi9 Pro 5G باللون الأبيض الذي لم يحصل عليه الهاتف Xiaomi Mi9 الأصلي.

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متجر JD.com الصيني بدأ بالفعل بتلقي التسجيلات المسبقة على الهاتف. ووفقا للشائعات السابقة، فينبغي أن يحصل الهاتف Xiaomi Mi9 5G Pro على نفس شاشة الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية.

الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G سيحصل كذلك على بطارية بسعة 4000mAh سيكون من الممكن شحنها بالكامل في غضون 69 دقيقة فقط بإستخدام تقنية الشحن اللاسلكي، أو شحن 50 في المئة منها في غضون 25 دقيقة. أما بخصوص الشحن السلكي، فهو سيؤدي إلى شحن البطارية بالكامل في غضون 48 دقيقة فقط، على الأقل وفقا للرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun.