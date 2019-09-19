شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإمارات تستضيف اجتمـاعات المنظمـة الكهـروتقنية الدولـية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف الإمارات، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 23 حتى 27 الجاري، الاجتماعات السنوية للجنة إدارة شهادات المطابقة للأجهزة المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار، إحدى لجان المنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC) ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

حيث ستشهد الاجتماعات حضوراً لأكثر من 150 خبيراً عالمياً، ومنتدبين من نحو 86 دولة حول العالم. وتعرض هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الجهة الممثلة لدولة الإمارات في اللجنة الدولية، أمام الاجتماعات التجربة الإماراتية في تقييم المطابقة على الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.

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ضمن النظام الإماراتي الذي طورته الهيئة قبل أربعة أعوام، واعتمده مجلس الوزراء الموقر، والذي يوفر إطاراً للرقابة وضبط هذه المنتجات في الأسواق المحلية من خلال وضع إجراءات للمطابقة والرقابة للحد من المخاطر والحوادث الناجمة عن هذه المنتجات.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة «مواصفات»، أن الإمارات تضطلع بدور ريادي في محيطها الإقليمي والعربي، وتمثل نقطة انطلاق للأفكار والرؤى التي تعزز الأداء الاقتصادي التنموي، ونحرص على تعزيز مكانة الدولة عالمياً لدى المنظمات الدولية المعنية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم، ودفع الأداء الاقتصادي الإماراتي نحو الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة.