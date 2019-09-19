شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %71 من سكان الإمارات يثقون بتقنيات إنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت الإمارات مستويات عالية في مجال الثقة بتقنيات إنترنت الأشياء، مثل الأجهزة المنزلية الذكية والأدوات القابلة للارتداء مقارنة مع ما تم تسجيله في أوروبا، وذلك وفقاً لدراسة صدرت عن شركة بالو ألتو نتوركس الرائدة عالمياً في الأمن الإلكتروني ، حسبما نشرت جريدة البيان الاماراتية .

وأظهرت الدراسة أن 71% من المشاركين في الدراسة من الإمارات يعتقدون أن تقنيات إنترنت الأشياء آمنة، في حين بلغت هذه النسبة 38% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. أما في أوروبا، فقد أظهر الاستطلاع أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لديها أدنى نسبة ثقة بإنترنت الأشياء، إلا أن نسبة الأوروبيين الذين لا يثقون بإنترنت الأشياء تجاوزت نسبة من يثقون بها.

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حيث أشار 45% من المشاركين من أوروبا إلى أن تقنيات إنترنت الأشياء إما «غير آمنة كثيراً»، أو أنها «غير آمنة إطلاقاً»، وهذا ما يوضح التباين الحاد مع ما سجلته نتائج الدراسة في الإمارات، حيث أشار 22% من المشاركين إلى اعتقادهم بأن تقنيات إنترنت الأشياء إما «غير آمنة كثيراً»، أو أنها «غير آمنة إطلاقاً».