تكنولوجيا: تعليق عضوية شركة هواوى فى "الأمن السيبرانى" بسبب العقوبات الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير إخبارية أمريكية اليوم الخميس، بأنه تم تعليق عضوية شركة هواوى الصينية فى منتدى فرق الاستجابة لحوادث والآمن الإلكترونى "الأمن السيبرانى". وذكرت التقارير الإخبارية ـ حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية ـ أن هذه الخطوة جاءت بسبب الضغوطات والعقوبات الأمريكية على شركة "هواوى" الصينية. وتعد شركة "هواوى" محورا رئيسيا فى الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التى أدرجتها فى قائمتها السوداء فى مايو الماضى، بذريعة وجود مخاطر على الأمن القومى الأمريكى، حيث تتهمها واشنطن بالتجسس، وهو ما تنفيه الشركة الصينية.

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