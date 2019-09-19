نظام iOS 13 يُحذر المستخدمين من مخاطر الخصوصية المحتملة أثناء إستخدام الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل في نظام iOS 13 الجديد بإجراء العديد من التحسينات التي تستهدف الخصوصية، بما في ذلك الخيار الجديد لتسجيل الدخول إلى المواقع بإستخدام حساب Apple ID. بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بإستخدام خدمات آبل الخاصة على iPad أو iPhone، فيجب ألا تواجه أية مشاكل. ولكن، ماذا عن تطبيقات الطرف الثالث مثل الفيسبوك؟

الفيسبوك تحظى بسمعة سيئة جدًا بين المستخدمين بسبب جمعها للبيانات عنهم دون موافقتهم. كيف سيؤثر نظام التشغيل الجديد من آبل على هذه الخدمات؟ حسنًا، بينما كنا نتساءل عن ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن تطبيق الفيسبوك يطلب صلاحية غير مرغوب فيها، وهو ما تم رصده على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 13. وبفضل الإصدار الجديد من نظام iOS، يتم تحديد تطبيق الفيسبوك على أنه تطبيق يُشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين.

إكتشف موقع Business Insider أن المستخدمين الذين إختاروا الترقية إلى نسخة Golden Master من نظام iOS 13 لاحظوا إشعارًا يقول بأن ” الفيسبوك يود إستخدام البلوتوث “. وكما ترون في التغريدة أعلاه، فالتطبيق يطلب موافقة المستخدم على الرغم من حقيقة أنه لا يتطلب إستخدام البلوتوث في المقام الأول. وبالتالي، هذا يشير إلى حقيقة محتملة تتمثل في أنه كان يجمع البيانات دون أي موافقة قبل إطلاق تحديث iOS 13، وهو أمر صادم.

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مع الوصول إلى البلوتوث، يمكن للفيسبوك تتبع موقعك الحالي بدقة ومراقبة قربك من الهواتف الذكية الأخرى. إنه شيء مظلل بالفعل.

على الرغم من أن نظام الأندرويد لديه تحكم أفضل في الصلاحيات، إلا أن هناك تطبيقات لا تزال تطلب صلاحيات غير ضرورية. إذا كان مجرد تطبيق من الطرف الثالث، فمن الممكن لأي شخص أن يتجاهل ذلك. ولكن إذا كان هذا شيء تريد إستخدامه ولكنك لا تريد المخاطرة بخصوصيتك، فهذا شيء مزعج. لذا، فإن نظام iOS 13 قطع شوطًا طويلاً في حماية خصوصية المستخدمين.

بالطبع، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه إذا إخترت إستخدام خدمة تابعة للفيسبوك، فيجب ألا تتوقع الحصول على خصوصيتك الكاملة. يمكننا فقط أن نأمل أن تحل الفيسبوك هذا الموقف.