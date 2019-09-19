آبل تستثمر 250 مليون دولار في شركة Corning لدعم الإبتكار من أجل الأجهزة المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما لم تذكر شركة آبل ذلك أثناء العرض التقديمي، فإن هواتف iPhone 11 Series الجديدة تستخدم الطبقة الزجاجية Gorilla Glass من شركة Corning في الواجهتين الأمامية والخلفية، على الرغم من أن الشركة ذكرت بأنها إستخدمت ” الزجاج الأكثر صلابة في أي هاتف ذكي على الإطلاق “. تقوم شركة Corning بتزويد شركة آبل بزجاج Gorilla Glass منذ إطلاق الجيل الأول من iPhone، وقد فعلت ذلك مع كل طراز جديد، ونفس الأمر ينطبق أيضًا على جميع طرازات Apple Watch، ومعظم طرازات iPad أيضًا.

أعلنت شركة آبل للتو أنها ستستثمر 250 مليون دولار أمريكي في شركة Corning، وبالتالي فإن شراكتها سوف تستمر لسنوات قادمة. وتأتي أموال هذا الإستثمار من صندوق الإستثمارات Apple Advanced Manufacturing Fund، وهو نفسه الصندوق الذي إستغلته شركة آبل لإستثمار 200 مليون دولار أمريكي في شركة Corning نفسها في العام 2017.

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وبخصوص هذا الإستثمار الجديد، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Corning، السيد Wendell P Weeks بالقول : ” هذه الجائزة من Advanced Manufacturing Fund ستتيح لنا تطوير إبتكارات جديدة رائدة فيما يخص قطاع صناعة الزجاج، مع توسيع قدراتنا في التصنيع. الأهم من ذلك أن تعاوننا المستمر يسمح لنا بإنشاء قدرات جديدة وحيوية للمستخدمين النهائيين ومواصلة دفع حدود ما هو ممكن في المستقبل “.

إستثمرت شركة آبل مليار دولار أمريكي في شركات أمريكية من خلال صندوقها الإستثماري Advanced Manufacturing Fund حتى الآن. عملت الشركة مع 9000 مورد أمريكي في العام الماضي وساعدت في إنشاء المزيد من الوظائف في جميع الولايات الخمسين. عندما يتعلق الأمر بشركة Corning على وجه التحديد، فقد إشترت الشركة زجاج بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي من أجل أجهزتها المحمولة حتى الآن.