فريق DxOMark يضيف تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية إلى الإختبارات، و+Galaxy Note 10 يواصل الزعامة

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بإضافة تقييمين إضافيين إلى عملية المراجعة، واحد للكاميرات الواسعة الزاوية والأخر للوضع الليلي. لقد إختبر الفريق بالفعل العديد من الهواتف بإستخدام البروتوكولات الجديدة، وقام بتحديث المراجعات، وإعادة حساب النتائج النهائية.
يمكنك قراءة المزيد حول كيفية التوصل إلى تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية. يمكنك أيضًا الرجوع إلى العديد من المراجعات القديمة لقراءة التفاصيل حول أداء تلك الهواتف في كل فئة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن فريق DxOMark لا يزال في طور تحديث المراجعات.
دافع الهاتف +Galaxy Note 10 عن مكانته الريادية في القائمة، فقد شهدت نتيجته القديمة قفزة بنحو 4 نقاط. وفيما يلي ملخص لكيفية تغير النتائج :
|الهاتف
|النتيجة المُحدثة
|النتيجة القديمة
|الفرق
|هل تم تحديث المراجعة
|Samsung Galaxy Note 10+ 5G
|117
|113
|+4
|نعم
|Samsung Galaxy S10 5G
|116
|112
|+4
|نعم
|Huawei P30 Pro
|116
|112
|+4
|نعم
|Honor 20 Pro
|113
|111
|+2
|نعم
|Huawei Mate 20 Pro
|112
|109
|+3
|نعم
|Xiaomi Mi 9
|110
|107
|+3
|نعم
|Apple iPhone XS Max
|106
|105
|+1
|النتيجة فقط
|Google Pixel 3
|102
|101
|+1
|نعم
|LG G8 ThinQ
|99
|96
|+3
|النتيجة فقط
|Lenovo Z6 Pro
|97
|91
|+3
|نعم
|Sony Xperia 1
|94
|91
|+3
|النتيجة فقط
|Nokia 9 PureView
|85
|85
|–
|النتيجة فقط
حصل الهاتف +Galaxy Note 10 على أفضل نتيجة في الوضع الليلي إلى جانب كل من Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G. من حيث الكاميرا الواسعة الزاوية، فهو من يتسيد القائمة لوحده. وفيما يلي التصنيفات الفردية في كلتا الفئتين :
|الهاتف
|نتيجة الكاميرا الواسعة
|الهاتف
|نتيجة الوضع الليلي
|Samsung Galaxy Note 10+ 5G
|42
|Huawei P30 Pro
|59
|Samsung Galaxy S10 5G
|40
|Samsung Galaxy Note10+ 5G
|59
|Sony Xperia 1
|38
|Samsung Galaxy S10 5G
|59
|Lenovo Z6 Pro
|35
|Honor 20 Pro
|53
|Huawei Mate 20 Pro
|34
|Huawei Mate 20 Pro
|53
|Huawei P30 Pro
|34
|Google Pixel 3
|49
|LG G8 ThinQ
|34
|Xiaomi Mi 9
|48
|Xiaomi Mi 9
|30
|LG G8 ThinQ
|44
|Honor 20 Pro
|28
|Lenovo Z6 Pro
|42
|Apple iPhone XS Max
|n/a
|Apple iPhone XS Max
|37
|Google Pixel 3
|n/a
|Sony Xperia 1
|34
|Nokia 9 PureView
|n/a
|Nokia 9 PureView
|31
كانت هذه تفاصيل خبر فريق DxOMark يضيف تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية إلى الإختبارات، و+Galaxy Note 10 يواصل الزعامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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