علوم وتكنولوجيا

فريق DxOMark يضيف تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية إلى الإختبارات، و+Galaxy Note 10 يواصل الزعامة

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محمد المسعودي 0 تبليغ

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Galaxy Note 10+

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بإضافة تقييمين إضافيين إلى عملية المراجعة، واحد للكاميرات الواسعة الزاوية والأخر للوضع الليلي. لقد إختبر الفريق بالفعل العديد من الهواتف بإستخدام البروتوكولات الجديدة، وقام بتحديث المراجعات، وإعادة حساب النتائج النهائية.

يمكنك قراءة المزيد حول كيفية التوصل إلى تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية. يمكنك أيضًا الرجوع إلى العديد من المراجعات القديمة لقراءة التفاصيل حول أداء تلك الهواتف في كل فئة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن فريق DxOMark لا يزال في طور تحديث المراجعات.

دافع الهاتف +Galaxy Note 10 عن مكانته الريادية في القائمة، فقد شهدت نتيجته القديمة قفزة بنحو 4 نقاط. وفيما يلي ملخص لكيفية تغير النتائج :

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الهاتف النتيجة المُحدثة النتيجة القديمة الفرق هل تم تحديث المراجعة
Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 113 +4 نعم
Samsung Galaxy S10 5G 116 112 +4 نعم
Huawei P30 Pro 116 112 +4 نعم
Honor 20 Pro 113 111 +2 نعم
Huawei Mate 20 Pro 112 109 +3 نعم
Xiaomi Mi 9 110 107 +3 نعم
Apple iPhone XS Max 106 105 +1 النتيجة فقط
Google Pixel 3 102 101 +1 نعم
LG G8 ThinQ 99 96 +3 النتيجة فقط
Lenovo Z6 Pro 97 91 +3 نعم
Sony Xperia 1 94 91 +3 النتيجة فقط
Nokia 9 PureView 85 85 النتيجة فقط

حصل الهاتف +Galaxy Note 10 على أفضل نتيجة في الوضع الليلي إلى جانب كل من Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G. من حيث الكاميرا الواسعة الزاوية، فهو من يتسيد القائمة لوحده. وفيما يلي التصنيفات الفردية في كلتا الفئتين :

الهاتف نتيجة الكاميرا الواسعة الهاتف نتيجة الوضع الليلي
Samsung Galaxy Note 10+ 5G 42 Huawei P30 Pro 59
Samsung Galaxy S10 5G 40 Samsung Galaxy Note10+ 5G 59
Sony Xperia 1 38 Samsung Galaxy S10 5G 59
Lenovo Z6 Pro 35 Honor 20 Pro 53
Huawei Mate 20 Pro 34 Huawei Mate 20 Pro 53
Huawei P30 Pro 34 Google Pixel 3 49
LG G8 ThinQ 34 Xiaomi Mi 9 48
Xiaomi Mi 9 30 LG G8 ThinQ 44
Honor 20 Pro 28 Lenovo Z6 Pro 42
Apple iPhone XS Max n/a Apple iPhone XS Max 37
Google Pixel 3 n/a Sony Xperia 1 34
Nokia 9 PureView n/a Nokia 9 PureView 31

 

 

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كانت هذه تفاصيل خبر فريق DxOMark يضيف تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية إلى الإختبارات، و+Galaxy Note 10 يواصل الزعامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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