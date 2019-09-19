فريق DxOMark يضيف تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية إلى الإختبارات، و+Galaxy Note 10 يواصل الزعامة

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بإضافة تقييمين إضافيين إلى عملية المراجعة، واحد للكاميرات الواسعة الزاوية والأخر للوضع الليلي. لقد إختبر الفريق بالفعل العديد من الهواتف بإستخدام البروتوكولات الجديدة، وقام بتحديث المراجعات، وإعادة حساب النتائج النهائية.

يمكنك قراءة المزيد حول كيفية التوصل إلى تقييم الوضع الليلي والكاميرا الواسعة الزاوية. يمكنك أيضًا الرجوع إلى العديد من المراجعات القديمة لقراءة التفاصيل حول أداء تلك الهواتف في كل فئة، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن فريق DxOMark لا يزال في طور تحديث المراجعات.

دافع الهاتف +Galaxy Note 10 عن مكانته الريادية في القائمة، فقد شهدت نتيجته القديمة قفزة بنحو 4 نقاط. وفيما يلي ملخص لكيفية تغير النتائج :

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الهاتف النتيجة المُحدثة النتيجة القديمة الفرق هل تم تحديث المراجعة Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 113 +4 نعم Samsung Galaxy S10 5G 116 112 +4 نعم Huawei P30 Pro 116 112 +4 نعم Honor 20 Pro 113 111 +2 نعم Huawei Mate 20 Pro 112 109 +3 نعم Xiaomi Mi 9 110 107 +3 نعم Apple iPhone XS Max 106 105 +1 النتيجة فقط Google Pixel 3 102 101 +1 نعم LG G8 ThinQ 99 96 +3 النتيجة فقط Lenovo Z6 Pro 97 91 +3 نعم Sony Xperia 1 94 91 +3 النتيجة فقط Nokia 9 PureView 85 85 – النتيجة فقط

حصل الهاتف +Galaxy Note 10 على أفضل نتيجة في الوضع الليلي إلى جانب كل من Huawei P30 Pro و Galaxy S10 5G. من حيث الكاميرا الواسعة الزاوية، فهو من يتسيد القائمة لوحده. وفيما يلي التصنيفات الفردية في كلتا الفئتين :