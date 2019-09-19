مرسيدس بنز تدخل سوق السكوتر الكهربائي

أعلنت شركة مرسيدس بنز Mercedes Benz – المشهورة بكونها رائدة في عالم السيارات – عن دخولها عالم السكوتر الكهربائي ذو العجلتين خلال مشاركتها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019 الأسبوع الماضي

وأعطت مرسيدس بنز بعض التفاصيل القليلة حول السكوتر الكهربائي الخاص بها (Mercedes Benz E-Scooter)، المطور بالتعاون مع الشركة السويسرية لصناعة السكوتر Micro.

وجرى تطوير السكوتر الكهربائي الجديدة ضمن عائلة العلامة التجارية (Mercedes Benz EQ)، وهو مصمم خصيصًا لأول ميل أو آخر ميل، مما يجعله الرفيق المثالي لأولئك الذين يريدون حلول التنقل المرنة.

وتظهر نجمة مرسيدس وشعار (EQ) على جذع المقود كعلامة تجارية للذكاء الكهربائي (Electric Intelligence)، لكن الشركة امتنعت عن توفير معلومات حول مواصفات السكوتر، مثل سرعته القصوى.

وقالت الشركة في بيان: لم يُسمح بسير السكوتر الكهربائي على الطرق الألمانية إلا منذ شهر يونيو، ومن الصعب بالفعل تصور مشهد مروري بدونها، وتُعد هذه المركبات الكهربائية بمثابة طريقة مثالية للتنقل ضمن المسافات القصيرة بسرعة ودون الإضرار بالبيئة.

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ومن المتوقع أن تطلق شركة مرسيدس بنز سكوترها الكهربائي (Mercedes-Benz E-Scooter) في السوق خلال أوائل عام 2020.

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وأكد متحدث باسم شركة دايملر Daimler أن شركة صناعة السيارات تهدف إلى بيع السكوتر الكهربائي مباشرة للمستهلكين.

وتعد شركة مرسيدس بنز أحدث شركة صناعة سيارات كبيرة تدخل هذا المجال، إذ أعلنت شركة BMW في شهر مايو الماضي عن وصول خطها الخاص بالسكوتر الكهربائي (BMW E-Scooter) هذا الخريف.

وقدمت BMW معلومات حول السكوتر الخاص بها، بما في ذلك السعر، حيث يكلف السكوتر الكهربائي 800 يورو، بينما يكلف سكوتر المدينة غير الكهربائي 200 يورو، في حين يبلغ سعر سكوتر الأطفال 120 يورو.

ويبلغ مدى سكوتر BMW الكهربائي 12 كيلومتر مع سرعة قصوى تبلغ 19 كيلومتر في الساعة، وهو قابل للطي، ويزن أقل بقليل من 9 كيلوجرام، مع مدة شحن تبلغ ساعتين.

كما وفرت شركة أودي Audi معلومات حول السكوتر الإلكتروني الخاص بها المسمى (Audi e-tron Scooter)، حيث من المفترض أن يصل في نهاية عام 2020، بوزن 11 كيلوجرام، لكن مع مدى يصل إلى 12 كيلومتر، ويتوقع أن يكلف زهاء 2000 يورو.

ويبدو أن شركات صناعة السيارات الكبرى تولي اهتمامًا كبيرًا بالسكوتر الكهربائي، إذ لدى شركات صناعة السيارات الأخرى، مثل جنرال موتورز؛ وفورد، سكوتر كهربائي وغيره من المركبات غير الآلية.