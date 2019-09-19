شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترسل أول امرأة للقمر بالنصف الثانى من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا الأمريكية بعض التفاصيل الجديدة عن موعد رحلتها المقبلة إلى القمر، حيث تستهدف النصف الثانى من عام 2024 للهبوط البشري المقبل لأول امرأة على سطح القمر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلت هذه التفاصيل جريج تشافيرز، القائم بأعمال نائب مدير برنامج نظام الهبوط البشري في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، خلال جلسة عقدت في هنتسفيل بألاباما.

وقال جريج: "نعلم جميعًا أن 2024 هو التاريخ الكبير، ولكن ليس لدينا يوم محدد تم تدوينه بعد، فنحن نستهدف وقتًا ما في النصف الأخير من عام 2024، لأن هذا يعطينا المزيد من الوقت".

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وتعرضت وكالة الفضاء لضغوط كبيرة هذا العام لإعادة البشر إلى القمر، خاصة من مايك بينس، نائب رئيس الولايات المتحدة، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن نائب الرئيس مهلة الخمس سنوات وتحدى وكالة ناسا لتحقيق الهدف.

وقال وليام جيرستينماير، المدير المساعد لناسا للاستكشاف البشري "نحن ندرك أن هذا تحد خطير حقًا يتعين علينا مواجهته أمامنا، ونحن بحاجة إلى خطة قوية حقًا، وبحاجة إلى التأكد من أن كل شيء متكامل معًا بطريقة منطقية".