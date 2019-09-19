شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. أبل تطرح نظام ios 13 لهواتف أيفون.. اعرف إزاى تتأكد من وصوله لجهازك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أبل لطرح نظام التشغيل iOS 13 اليوم، الذى يعد آخر تحديث لنظام التشغيل التابع لشركة أبل، وسيوفر مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف أيفون.

ونقلاً عن موقع "ميرور" البريطاني، هذه الميزات تشمل Dark Mode وApple Arcade، وتجربة خرائط مثل Google Street View ومجموعة من أدوات تعديل الصور والفيديو الجديدة، سيكون الأمر أشبه بحصولك على أيفون جديد تمامًا.

وقد أعلنت شركة أبل فى حدث إطلاق هواتف أيفون الأسبوع الماضى أن iOS 13 سيكون متاحًا بدءًا من 19 سبتمبر، لكن لم تكشف الشركة مطلقًا عن وقت إطلاق محدد ولكن طبقًا للسنوات السابقة فيجب أن يبدأ التحديث فى تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش.

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ومن المتوقع أنه قد يستغرق تنزيل التحديث وقتًا طويلاً، إذ يحاول ملايين المعجبين تثبيته على أجهزتهم فى نفس الوقت.

كما كشفت الشركة أن iOS 13 غير متوافق مع كل هواتف أيفون، فمثلاً إذا كنت تملك جهازًا مثل iPhone 6 أو 6 بلس، فسوف يتعين عليك الالتزام بنظام التشغيل الحالي، ولكن إذا كنت تمتلك أحد من الهواتف الجديدة بداية من آيفون SE إلى آيفون XS Max فيسيكون بإمكان تحديث نظام التشغيل إلى iOS 13.

عادةً ما يستغرق تحديث iOS ما بين 1.5 جيجابايت و2 جيجابايت، بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى نفس مقدار المساحة المؤقتة لإكمال التثبيت، وهذا يعنى أنك ستحتاج إلى حوالى 4 جيجابايت من المساحة المتوفرة لتثبيت التحديث.