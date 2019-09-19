تحديث Android 10 التجريبي سيصل لهواتف Galaxy Note 10 و Galaxy S10 في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن وبعد أن قامت شركة جوجل بإطلاق نظام Android 10 بشكل رسمي، يتساءل ملاك أجهزة الأندرويد التي تصنعها الشركات الأخرى حول متى يتوقعون أن يصل الإصدار الجديد من نظام الأندرويد إلى هواتفهم الذكية. في الماضي، لم تكن شركة سامسونج تشتهر بإصدار تحديثات الأندرويد الرئيسية بسرعة لهواتفها الذكية، ولكن هذا قد يتغير قليلاً هذا العام.

ووفقا لمصادر تحظى بسجل حافل، فيبدو أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن برنامج إختبار تحديث Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series و Galaxy S10 Series بحلول نهاية هذا الشهر. بعد ذلك، ستقوم الشركة بإطلاق النسخة التجريبية الأولى من تحديث Android 10 لهذه الهواتف في شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

وفي حالة إذا أخذنا عادات سامسونج في الماضي بعين الإعتبار، فنحن نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق بعض النسخ التجريبية من تحديث Android 10 قبل أن تقوم بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من تحديث Android 10 لهواتفها الذكية الرائدة لهذا العام بحلول نهاية هذا العام.

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في العام 2018، قامت شركة آبل بإطلاق برنامج إختبار تحديث Android 9 Pie لسلسلة هواتف Galaxy S9 Series في شهر نوفمبر، وقامت بإصدار النسخة الرسمية والنهائية من التحديث إبتداء من 24 ديسمبر. إذا تم التخطيط لكل شيء بطريقة مماثلة، فربما هذه المرة سنرى أول تحديث Android 10 رسمي من شركة سامسونج في أوائل شهر ديسمبر، إن لم يكن في وقت مبكر.

من الواضح أنه ينبغي على الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة لأنه مجرد تقرير غير مؤكد في الوقت الراهن، حتى لو كانت المصادر صادقة في الماضي.