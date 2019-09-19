شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكشفون تفاصيل جديدة عن أقوى بركان بقمر كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب التنبؤ بالانفجارات البركانية على سطح الكواكب الآخر، لكن استطاع علماء الفلك مؤخرا رصد أكبر وأقوى البراكين على " آيو" وهو قمر كوكب المشترى .

حسب موقع Phys الأمريكى، قالت جولى راثبون، عالمة بمعهد علوم الكواكب: " من المتوقع أن يندلع بركان " لوكي" فى منتصف سبتمبر 2019، والذى يعد أكبر وأقوى بركان على آيو، كما انه ساطع للغاية لدرجة تمكنا من اكتشافه باستخدام التلسكوبات على الأرض".

وأضافت راثبون: "بناءً على أكثر من 20 عامًا من الملاحظات، فإن لوكى يخضع لثورات على دورات منتظمة نسبياً، فى التسعينات كان هذه الدورة تحدث كل 540 يومًا تقريباً، حيث إذا ظل هذا السلوك كما هو يجب أن يثور لوكى فى سبتمبر 2019 ، فى نفس وقت اجتماع EPSC-DPS فى جنيف".

وتابعت راثبون: "يصعب التنبؤ بالبراكين لأنها معقدة للغاية، إذ تؤثر العديد من الأشياء على الانفجارات البركانية، بما فى ذلك معدل إمداد الصهارة وتكوين الصهارة، خاصة مع وجود الفقاعات فى الصهارة ونوع الصخور التى يندلع منها البركان، بجانب العديد من الأمور الأخرى".