شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى يمكنها تحليل صورة وجوه المشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على أداة ذكية جديدة عبر الإنترنت تسمى ImageNet Roulette، التى يمكنها تحليل صورة الوجوه والإدلاء برأيها فيها.

وتستخدم ImageNet Roulette شبكة عصبية مدربة على فئات "الأشخاص" من مجموعة بيانات ImageNet لتصنيف صور الأشخاص.

وتقول الشركة المطورة للأداة على موقع الويب: "تقوم ImageNet Roulette بتصنيف الأشخاص بشكل منتظم بطرق مشبوهة وقاسية، هذا لأن بيانات التدريب الأساسية تحتوى على تلك الفئات وصور لأشخاص تم تصنيفهم بهذه الفئات، لم نجعل بيانات التدريب الأساسية مسئولة عن هذه التصنيفات. "

وتم اختبار الذكاء الاصطناعى باستخدام صور من وجوه مختلفة مشهورة، إذ صنف وجه بوريس جونسون ووصفه ببساطة بأنه "بلاتينى أشفر"، بينما أخطأ فى معرفة كيم كاردشيان واعتقد أنها مذيعة أخبار، وفى الوقت نفسه، تم تصنيف الأمير هارى على أنه ممثل مساعد.