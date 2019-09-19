شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكن لمساعد جوجل الصوتى التحدث بلغات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن لدى مستخدمى مساعد جوجل خارج الولايات المتحدة الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالصوت واللغة، ولكن أطلقت جوجل الآن أصواتاً مختلفة لمساعدها الشخصى بلغات متعددة، وهى اللغة الفرنسية والألمانية والهولندية واليابانية والنرويجية والكورية والإيطالية والإنجليزية للهند والمملكة المتحدة.

حسب موقع " انجادجيت" الأمريكي، تم تصميم الأصوات الجديدة باستخدام تقنية WaveNet لمساعدتها على أن تبدو طبيعية، وسيتم عرضها فى الإعدادات على هيئة مجموحيث سيتمكن المستخدمون الذين يختارون صوتًا بإحدى هذه اللغات من الاختيار من "البرتقالي" أو "الأحمر".

وقالت جوجل: "لقد تعلمنا أن الناس يستمتعون بالاختيار بين الأصوات لإيجاد صوت مناسب لهم، ونعتقد أنه من المهم تقديم هذه الأصوات دون أى علامات، لذا سيتم إطلاق الخيارات الصوتية الجديدة بدءا من اليوم".