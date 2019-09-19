شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الصين.. أبل تتعاون مع الحكومة الهندية لزيادة أرباحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رافى شانكار براساد وزير تكنولوجيا المعلومات إن جميع شركات الإلكترونيات تتجه نحو التركيز فى السوق الهندية وأن شركة أبل ستأتى إلى البلاد بخطط أعمال كبيرة، موضحًا زيادة المصانع فى الهند من 2 إلى 268، بما فى ذلك مكونات الهواتف الذكية.

وأوضح الوزير أنه عقد اجتماعًا ليوم كامل مع المسئولين التنفيذيين العالميين والهنود فى صناعة الإلكترونيات يوم الإثنين، وقال: "الكل ينظر إلى الهند، حتى شركة أبل بقوة كبيرة، ومجال تركيزى الآن هو الإلكترونيات الإستراتيجية والإلكترونيات الدفاعية والإلكترونيات الطبية".

وحثت الحكومة شركة أبل على توسيع قاعدة التصنيع فى الهند واستخدام البلاد كمركز للتصدير، حيث بتقديم تسهيلات جديدة لتشجيع الإلكترونيات، بالإضافة إلى صناعة الهواتف فى شهري 2-3 المقبلين.

وتقوم أبل، التى تعمل مع شركة Wistron التايوانية فى الهند، بتصنيع iPhone 6S و7 في الهند.