شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SelfieStop تطبيق يحذف الصور العارية من هواتف المراهقين قبل إرسالها للغرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مطور بريطانى يدعى "آدم هارت" تطبيقا يمكنه حذف الصور العارية من هواتف المراهقين على الفور قبل إرسالها إلى أى شخص آخر، والذى أطلق عليه اسم SelfieStop.

أوضح هارت أن الأطفال يتم استهدافهم بشكل متزايد والضغط عليهم لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو العارية، بينما تستطيع بعض تطبيقات الرقابة الأبوية إخطار أولياء الأمور بعد التقاط صورة عارية، إلا أنSelfieStop ينقل الأمان عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.

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وأكد هارت أن خوارزمية التطبيق تكتشف وتحذف أى صور جنسية صريحة على الفور، وقال إن التكنولوجيا تراقب أى بريد إلكترونى ورسائل نصية قصيرة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى على الهاتف، بما فى ذلك Snapchat وInstagram وFacebook وTwitter وWhatsApp، ليتم إرسال الآباء "تنبيه فوري" عبر البريد الإلكترونى ويتم إعطاؤهم خيار تتبع موقع الجهاز.

وأضاف هارت، 42 سنة، إن الأطفال لا يمكنهم حذف التطبيق من هواتفهم بأنفسهم، إذ قال لـ Metro.co.ukهناك تطبيقات الرقابة الأبوية التى تكتشف العُرى ولكن المشكلة الأكبر فى ذلك هى عندما يتم اكتشافها، بعد فوات الأوان، لكن الخوارزمية تكتشف فعلاً العرى بمجرد أن يحاول الطفل التقاط صورة أو مقطع فيديو.