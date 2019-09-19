ساعد تطور سرعات الإنترنت خلال الفترة الأخيرة في زيادة شعبية محتوى الفيديو، حيث أصبح أحد العناصر الأكثر فاعلية في إستراتيجيات التسويق الرقمي، فهو يعمل على جذب عدد أكبر من العملاء المحتملين، مما يساعد على زيادة حركة المبيعات.

يجد الناس مقاطع فيديو أكثر جاذبية، كما أنها لا تُنسى بسهولة، حيث تشير التقارير إلى أن المشاهدين يحتفظون بنسبة 95% من الرسالة عند مشاهدتها في مقطع فيديو، مقارنة بنسبة 10% عند قراءتها في نص، وأن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبناءً عليه لم يعد الفيديو الآن خيارًا، بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتوصيل الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 6 طرق تساعد الشركات على استخدام الفيديو باحترافية لزيادة المبيعات:

1- إنشاء فيديوهات شرح:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

(فيديوهات الشرح) Explainer Videos؛ هي مقاطع فيديو قصيرة – غالبًا ما يتراوح طولها من دقيقة إلى دقيقتين – وتأتي بأشكال عديدة، بدءًا من الرسوم المتحركة التقليدية، مرورًا بالرسوم الثلاثية الأبعاد، وحتى البث المباشر، وغير ذلك.

ترتكز هذه الفيديوهات على شرح فكرة العمل بطريقة بسيطة وجذابة ومقنعة، باستخدام لغة واضحة وموجزة، وصور تجذب انتباه المشاهد بسرعة، وتوضح ما تقدمه الشركة بشكل عام، وكيف يمكنها مساعدة العملاء في حل مشكلتهم، ولماذا يعد هذا المنتج أو الخدمة أفضل خيار في السوق، مما يساعدك على بناء الوعي بالعلامة التجارية.

2- استخدام شهادات العملاء:

تعتبر تسجيل مراجعات أو شهادات العملاء كمقاطع فيديو طريقة ممتازة لبناء مصداقية علامتك التجارية، حيث عادة ما يأمل العملاء المحتملين في معرفة ما يعنيه استخدام منتجاتك أو ما يتوقعونه كعملاء، ولذلك يعتبر الاستماع إلى ذلك مباشرةً من عميل حالي خيارًا مثاليًا.

لذلك احرص على التواصل مع أفضل العملاء لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد لشرح تجربتهم مع شركتك أو علامتك التجارية أمام الكاميرا، ومن المهم أن تقدم لهم قائمة من 4 إلى 5 أسئلة يمكنهم الإجابة عليها.

Advertisements

3- عمل فيديوهات توضيحية عن الشركة:

طريقة أخرى جيدة لدمج مقاطع الفيديو في إستراتجية التسويق؛ هي إنتاج فيديوهات توضيحية عن الشركة والتي يمكن أن تشمل: مقابلات مع الموظفين، أو المديرين، والقادة، أو لقطات عن كيفية صنع المنتجات، أو كيفية تقديم الخدمات، أو تجارب العملاء.

من الأفضل القيام بهذه الأنواع من مقاطع الفيديو بالشراكة مع مصور فيديومحترف، حيث إن الأمر سيتطلب الكثير من التحرير، واستخدام المؤثرات.

4- الاستفادة من أحداث الشركة:

إذا كنت تبحث عن طريقة أقل رسمية لدمج الفيديو في إستراتيجية التسويق الخاصة بك، فإن مقاطع الفيديو الخاصة بأحداث الشركة تعتبر خيارًا جيدًا لإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية، ودعوة العملاء المحتملين للتعرف على ثقافتك.

في حين أن العديد من الشركات تميل إلى اتباع نهج غير منظم لهذه الأنواع من مقاطع الفيديو، لا يزال لديك خيار لتوظيف مصور فيديو محترف للمشاركة في المؤتمر أو الحفلة التالية للحصول مقاطع فيديو ذات جودة عالية يمكن مشاركتها على كافة المنصات.

5- إنشاء محتوى يمكن مشاهدته بدون صوت:

وفقًا لفيسبوك، يُعرض ما يصل إلى 85% من محتوى الفيديو بدون أي صوت، حيث يسمح الفيديو الذي يمكن استيعابه بدون صوت للمشاهدين بأن يقوموا بمتابعته دون مقاطعة أنشطتهم أو إزعاج من حولهم.

قد يكون إنشاء محتوى فيديو بدون صوت أمرًا صعبًا عندما يكون الحوار جانبًا مهمًا من رسائل الفيديو الخاصة بك. ولكن إضافة أوصاف نصية في مقطع الفيديو ستجعل المشاهدين يفهمونه ويشاركونه مع أصدقائهم دون الحاجة إلى صوت.

6- الإجابة على الأسئلة الشائعة:

إذا لم يكن لديك الميزانية أو الموارد اللازمة لإنشاء مقاطع فيديو احترافية مع رسوم متحركة، فلا يزال بإمكانك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة للإجابة عن الأسئلة الشائعة، والتي تعتبر خيارًا رائعًا للبدء في إنشاء مقاطع فيديو سريعة ومفيدة.

حدد مدة مقاطع الفيديو هذه من دقيقة إلى دقيقتين كحد أقصى وتناول سؤال واحد فقط في المرة الواحدة. بمجرد أن يتوفر لديك عدد قليل من مقاطع الفيديو حوالي 5 مقاطع فيديو أو نحو ذلك، قم بإنشاء صفحة في موقع الويب لعرض هذه المقاطع. وبهذه الطريقة يمكن للعملاء مشاهدة مقاطع فيديو متعددة إذا كانت لديهم عدة أسئلة.