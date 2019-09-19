صفقة اليوم.. تعلم 8 لغات برمجة في 40 ساعة فقط!

حزمة البرمجة الكاملة The A-to-Z Programming Language Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 229.

المدة: 40 ساعة.

تغطي هذه الحزمة لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، وCSharp ومرورًا بلغة Google Go، وSwift، وScala، وحتى Clojure.

تتيح لك هذه الحزمة تعلم وفهم كل هذه اللغات من خلال بناء مشاريع وتطبيقات، حيث ستتعلم كيفية بناء المواقع الويب باستخدام بايثون، وكذلك إنشاء تطبيقات (آي أو إس) iOS باستخدام أحدث إصدار من لغة Swift.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 413 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 26 دولارًا.

نسبة الخصم: 93%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

اللغة هي فن التواصل بين البشر؛ ولغات البرمجة هي الطريقة الأساسية للاتصال بين البشر والآلات، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك العديد من اللغات التي تحاول جعل هذه العملية أكثر فعالية وبساطة، وفي وقتنا الحالي توجد المئات من لغات البرمجة وتعتبر المقارنة بينهما أمرًا معقدًا للغاية.

يوضح مؤشر شعبية لغة البرمجة (PYPL) – وهو مؤشر يعتمد على Google Trends، ويعكس عمليات البحث عن لغة البرمجة، فكلما زاد البحث في البرامج التعليمية للغة معينة، كلما كانت هذه اللغة أكثر شعبية – أن أفضل 5 لغات برمجة هي: (بايثون) Python – اللغة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم -، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، و#C، وPHP. كما أن هناك لغات مثل: Google Go، وScala، وSwift تتمتع بمؤشرات إيجابية.

إذا كنت ترغب في احتراف لغات البرمجة الأكثر شعبية، واستغلال الطلب المتزايد على وظائف تطوير البرمجيات، فيمكنك الاستعانة بالحزمة التعليمية الكاملة ( The A-to-Z Programming Language Bundle) التي تعتبر نقطة انطلاق مثالية لتعلم أكثر من لغة برمجة في الوقت نفسه، مع خصم يصل إلى 93%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، مقسمة على 229 درسًا، وأكثر من 40 ساعة من المحتوى، تغطي كافة التفاصيل والمهارات التي تحتاج إليها لاحتراف البرمجة.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 413 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 26 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 93 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تغطي هذه الحزمة لغات البرمجة الأكثر شعبية بدءًا من: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) Javascript، وC، وCSharp ومرورًا بلغة Google Go، وSwift، وScala، وحتى Clojure.

تتيح لك هذه الحزمة تعلم وفهم كل هذه اللغات من خلال بناء مشاريع وتطبيقات، حيث ستتعلم كيفية كيفية بناء المواقع الويب باستخدام بايثون، وكذلك إنشاء تطبيقات (آي أو إس) iOS باستخدام أحدث إصدار من لغة Swift، كما تتيح لك بناء 5 مشاريع بلغة CSharp للحصول على فهم كامل للغة.

تقدم لك هذه الحزمة أيضًا دورة تدريبية لتعلم Google Go؛ والمعروفة أيضًا باسم Golang، وهي لغة برمجة مفتوحة المصدر من تطوير شركة جوجل، والتي تسمح للمبرمجين بإنشاء برامج متعددة الأنوية، والتي تسمح بتشغيل عمليات متعددة في وقت واحد.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Ultimate Java Development and Certification Guide

The Developers’ Guide to Python 3 Programming

Learn to Build iOS Apps with Swift 2

The Go Programming Language Guide: Code Like a Pro

C Programming for Beginners: Go from Zero to Hero!

Projects in CSharp: Learn By Building Projects

Learn To Build Scala Apps From Scratch

Clojure Fundamentals for Beginners

الحصول على الصفقة: من هنا.