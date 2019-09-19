شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يتعاون مع شركة نظارات أمريكية لتطوير نظارات الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت تقارير حديثة بأن فيس بوك قد تعاون مع شركة أمريكية شهيرة للنظارات لتطوير زوج من نظارات الواقع المعزز الشبيهة بنظارات جوجل Google Glassوالتى ستطلق عليها اسم "أوريون".

نقلاً عن موقع "ميرور" البريطانى، ستتيح أوريون للمستخدمين إجراء المكالمات، وعرض المعلومات على شاشة صغيرة، وإجراء بث مباشر إلى أصدقائهم ومتابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعى، إذ يستخدم مرتديها الأوامر الصوتية للتحكم فى النظارات، بمساعدة صوت ذكى جديد، يعمل فيس بوك أيضًا على تطويره.

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ومن المتوقع أن تحل النظارات محل الهواتف الذكية، كما ستكون أن تكون جاهزة للإطلاق ما بين 2023 و2025.

وتقوم الشركة أيضًا بتجربة جهاز رنين يحمل اسم Agios الذى يسمح للمستخدمين بإدخال المعلومات عبر جهاز استشعار الحركة، ولكن تحاول الشركة تقليل حجمه.