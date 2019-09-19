شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. مرصد ناسا المحمول جوًا يحلق فوق أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيجرى مرصد الفضاء "SOFIA" المحمول جوًا أول رحلة علمية له عبر أوروبا، حيث ستكون مهمته الأساسية بعد ذلك هى دراسة النشاط حول إثنين من الثقوب السوداء التى تدور حول الأرض على بعد 600 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ووفقًا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، فإن مرصد SOFIA، هو مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، كما أنه عبارة عن مرصد محمول على طائرة نفاثة معدلة من طراز بوينج 747 تصعد إلى طبقة الستراتوسفير الخاصة بنا ما بين 38000 إلى 45000 قدم، بحيث يمكن للمرصد الذى يبلغ طوله 2.7 متر على متنه تكون أعلى من 99٪ من الجزء من الغلاف الجوى للأرض الذى يمتص ضوء الأشعة تحت الحمراء القادم من الكون.

ويسمح هذا المشروع المشترك بين المركز الألمانى للفضاء (DLR) وناسا لعلماء الفلك بدراسة الكون بمزيد من الوضوح، ويمكن للعلماء أن ينظروا إلى الطاقة الحرارية المنبعثة من الأجسام الموجودة فى الكون ودراسة الهياكل البعيدة التى تحجبها غيوم الغبار.

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وسوف يقوم SOFIA بأداء رحلة لمدة 10 ساعات فوق أوروبا بين اليوم والغد، وعندما تقلع، ستدرس SOFIA عدة أشياء فى الكون، وسيكون تركيزها الرئيسى عل Markarian 231، وهى مجرة تقع على بعد حوالى 600 مليون سنة ضوئية.

وتعد هذه المجرة البعيدة واحدة من أجمل وأشهر المجرات وفى مركزها تستضيف اثنين من الثقوب السوداء من مختلف الأحجام.

وهذه النواة المجرية النشطة مثيرة للاهتمام للعلماء الذين يريدون معرفة ما إذا كانت نفاثات المواد المتدفقة من مراكز مجرات معينة ناتجة عن وجود أو عدم وجود حقول مغناطيسية.