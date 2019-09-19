كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Haven Tent”…خيمة أرجوحة خفيفة الوزن ومريحة

متابعة-سنيار: قد يكون المغامرون في الهواء الطلق الذين يبحثون عن القليل من الراحة الإضافية عند النوم مهتمين بخيمة Haven Tent، وهي خيمة وأرجوحة خفيفة الوزن وبسيطة للتعليق.

لمزيد من الراحة، يتوفر أيضا فراش هواء ثلاثي المواسم بمضخة قدم مدمجة توفر راحة إضافية عند الاقتضاء.

يقول مطورو خيمة “Haven”: نحن مدعومون بنماذج أولية كبيرة وشركاء تصنيع لديهم سنوات من الخبرة في جلب المنتجات إلى السوق، وكمواطنين من ولاية يوتا، نحن نحب الهواء الطلق ولدينا معايير عالية جدا لمعداتنا، وقد أردنا منتجا من شأنه أن يجعلنا نشعر بالسعادة، وهذا ما أنشأناه “.

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إلى جانب هيكل الخيمة، تم تصميم مرتبة الهواء بمقاييس 23 “× 78” × 3 “(52×198 × 7 سم)، وبمساعدة المضخة الداخلية للقدم، تنتفخ الوسادة في 60 ثانية.

“Haven Tent” متاحة للدعم عبر Kickstarter، وقد تجاوزت بالفعل هدف تعهدها بفضل أكثر من 100 من مؤيديها مع بقاء 37 يوما على نهاية حملتها.