كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “HERO”…منارة طوارئ شخصية تعمل بالأقمار الصناعية

متابعة-سنيار: “HERO” منارة طوارئ شخصية جديدة من تصميم شركة Infinite Media Dynamics، وهي أذكى منارات الطوارئ الشخصية بالأقمار الصناعية في العالم بأسعار معقولة ولا يتطلب أي اشتراكات أو رسوم التجديد.

“HERO” نظام بحجم الجيب يوفر لك الطمأنينة من خلال قدرته على تنبيه خدمات الطوارئ العالمية في أي وقت تحتاج فيه للمساعدة.

وقال مطورو الجهاز: “مستوحاة من أحدث ترقيات MEOSAR لنظام Cospas-Sarsat Satellite، قمنا بتطوير HERO، أصغر منارات تحديد المواقع الشخصية في العالم بأسعار معقولة، وقد قمنا بدمج أكثر الأقمار الصناعية المتقدمة والتقنية الذكية المتوفرة”.

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“يمكن بسهولة استخدام “HERO” في أي مكان على هذا الكوكب في جميع البيئات القاسية – البرية أو الجوية أو البحرية؛ في أي مواقف يهدد الحياة.

مع “HERO” يمكن لأي شخص أن يذهب في مغامرات مذهلة دون خوف من الأسوأ، فهي مجهزة بنظام تحديد المواقع، وهوائي داخلي، ولا يحتاج إلى إلى إشارة الهاتف.

“HERO” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 154 جنيها إسترلينيا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر ديسمبر 2019.