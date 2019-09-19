أول عملية تفكيك للهاتف iPhone 11 Pro Max تؤكد قدومه مع بطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكن شخص ما بالفعل من تفكيك الهاتف iPhone 11 Pro Max ووجد مفاجأة تنتظره في الداخل، وهي بطارية بسعة 4000mAh، أو بسعة 3969mAh على وجه التحديد. في الواقع، هذا الرقم يطابق الرقم الذي وجدناه في قائمة مواصفات الهاتف على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

تم تصنيف البطارية في حدود 15.04Wh، وهو ما يمثل زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 25 في المئة عن بطارية 12.08Wh المستخدمة في الهاتف iPhone XS Max. إستخدمت شركة آبل مرة أخرى بطارية على شكل الحرف L لتزويد الهاتف بأكبر بطارية ممكنة مع العلم بان شركة آبل إستخدمت هذا التصميم لأول مرة في iPhone X.

أعلنت شركة آبل أنها ستستخدم معادن الأرض النادرة المعاد تدويرها لصنع محرك الإهتزاز Taptic Engine. هذا أمر مهم للغاية لأن محرك الإهتزاز هذا مصنوع من 1/4 من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الهاتف بالكامل.

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جزء من السبب وراء هذه الخطوة هو ضمان الإستقرار على مستوى الإمدادات. ومع ذلك، هذه ليست مهمة سهلة لأنه يتم إستخدام هذه العناصر في الأجهزة الصغيرة مثل السماعات والمحركات، مما يجعل إعادة التدوير عملية صعبة. إعادة تدوير 100 آلف وحدة من iPhone يؤدي إلى إستعادة 32 كيلوجرام من معادن الأرض النادرة.

بالمناسبة، كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA كذلك أن الهاتف iPhone 11 Pro Max يضم 4GB من الذاكرة العشوائية، مما يؤكد لنا ما ذكرته إختبارات الأداء على منصة Geekbench بالفعل.