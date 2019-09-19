سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series قد لا تشق طريقها لجميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Huawei يوم غد الخميس بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في مدينة ميونخ الألمانية، ولكن يبدو أن هذه السلسلة الجديدة من هواتف Huawei الرائدة لن تشق طريقها إلى جميع أنحاء العالم على الرغم من حقيقة أنه سيتم الإعلان عنها في مكان خارج الصين.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع LetsGoDigital نقلاً عن مصادر متعددة، فيبدو أن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، بما في ذلك Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30 Lite و Huawei Mate 30 Porsche Design، لن تكون متاحة في بلدان وسط أوروبا. السبب هو أن شركة Huawei قد أدركت أن إطلاق أجهزة باهظة الثمن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل سيكون أمرًا غير مجدي.

وفي حالة إذا تحقق ذلك بالفعل، ولم يتم إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في بلدان وسط أوروبا، فمن المرجح أن لا يتم إطلاق هذه الهواتف في المزيد من المناطق حول العالم. عمومًا، نأمل أن نسمع المزيد حول هذا الموضوع من Huawei في حدث الغد.