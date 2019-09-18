لعبة call of duty تهدد عرش pubg

الموجز

بعدما أصبحت أقوى وأهم الألعاب القتالية على مدار أعوام، أصبحت لعبة pubg على المحك بعد صدور لعبة أخرى تهدد عرشها.

وذكرت عدد من المواقع المختصة بالشأن التقني أن لعبة call of duty الشهيرة ستقوم بإصدار نسخة للموبايل في الأول من أكتوبر المقبل.

وستتميز النسخة الجديد من لعبة call of duty محاكاة للنسخ السابقة منها، كما ستتضمن نفس مميزات pubg وأكثر، ما يهدد عرش لعبة pubg.

ويقول الخبراء أن تلك الخطوة إيجابية جدًا على عكس المتوقع، لأن اللعبتين ستقدمان أقصى ما لديهما من أجل إرضاء المستخدمين، وهو الأهم لدى اللاعبين.