شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام فيس بوك بجمع بيانات مستخدمى الآيفون الشخصية عبر البلوتوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير عن أن فيس بوك يحاول جمع البيانات الشخصية لمستخدمى هواتف أيفون حتى عندما لا يستخدمون التطبيق عن طريق تقنية بلوتوث الموجود، إذ يقال إن عملاء أبل الذين قاموا بتنزيل تحديث iOS 13 الجديد قد قوبلوا بطلب من الشبكة الاجتماعية للاستفادة عن بُعد من البلوتوث بأجهزتهم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على كم كبير من المعلومات الخاصة المفترضة، بما فى ذلك الموقع الدقيق للمستخدم، لكن أصر فيس بوك، الذى يضم مستخدمين شهريين نشطين يبلغ عددهم 2.4 مليار مستخدم، على أنه لا يستخدم تقنية البلوتوث لمراقبة المستخدمين.

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وأوضح فيس بوك أن المستخدمين بإمكانهم منع تعقبهم عن طريق وقف الوصول إلى إعدادات الموقع بهواتفهم، لكن سيظل بإمكان فيس بوك جمع بيانات الموقع حتى إذا لم يكن التطبيق مفتوحًا، فى حال عدم إلغاء المستخدمين تفعيل هذه الميزة.

تم اختبار iOS 13 على عدد مختار من مستخدمى هواتف أيفون قبل طرحها للجمهور غدًا، وأبلغ الأشخاص الذين قاموا بتنزيل هذا الإصدار التجريبى عن سؤالهم برغبة فيس بوك فى استخدام لبلوتوث، وهو الأمر الذى سيتيح العثور على ملحقات بلوتوث والاتصال بها.

قال مصدر فى فيس بوك إن أبل قد صاغت هذه المطالبة وأنها تعمل على تحديث هذه اللغة لتعكس بشكل أفضل كيفية استخدام موقع شخص ما.