إطلاق جيل جديد من شبكة الانترنت في العالم رسميا هذا الأسبوع والسرعة خيالية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

بدأ الحديث عن الجيل القادم من شبكة الإنترنت اللاسلكية “واي فاي” منذ العام الماضي، ولكن هذا الأسبوع سيشهد الانطلاقة الرسمية للشبكة الأسرع في العالم.

ويقول تقرير جديد إن Wi-Fi Alliance، المنظمة المشرفة على تطوير شبكة “واي فاي”، ستطلق رسميا، خلال الأسبوع الجاري شبكة “واي فاي 6” الأسرع على الإطلاق في العالم، وهذا يعني أن شركات التكنولوجيا ستتمكن قريبا من الإعلان عن دعم معتمد لشبكة “واي فاي 6” في منتجاتها القادمة.

وتتضمن الشبكة الأسرع للإنترنت اللاسلكي مجموعة من التقنيات الجديدة التي تتحد معا لجعل “واي فاي” أكثر كفاءة، وهذا مهم بشكل خاص، بسبب عدد الأجهزة التي نملكها جميعا هذه الأيام، حيث أصبح من الطبيعي امتلاك الأسرة الواحدة لأكثر من 10 أجهزة جميعها متصلة بشبكة “واي فاي” في وقت واحد.

ولهذا فإن “واي فاي 6” ستزيد من السرعات داخل الشبكة المزدحمة، بالإضافة إلى زيادة السرعة القصوى النظرية من 3.5 غيغابايت في الثانية إلى 9.6 غيغابايت في الثانية.

ويملك “واي فاي 6” مجموعة من الأدوات التي تسمح بالعمل بشكل أسرع وتقدم المزيد من البيانات في وقت واحد.

وتتضمن شبكة “واي فاي 6” إلى جانب السرعة الفائقة، تحسنا كبيرا في الأمان، وعلى الرغم من أنه تم حديثا الإعلان عن الإطلاق الرسمي لشبكة “واي فاي 6″، إلا أن العديد من عمالقة التكنولوجيا بدأوا بالفعل دعم أجهزتهم الحديثة لهذه التقنية قبل عدة أشهر لتكون جاهزة لاستقبال الميزات والتقنيات الجديدة فور وصول “واي فاي 6″ الرسمي إليها.

ولعل الهدف الأساسى لـ Wi-Fi 6 هو زيادة السرعات داخل الشبكة المزدحمة، مع زيادة السرعة القصوى النظرية لشبكة Wi-Fi” – إلى 9.6 جيجابت في الثانية من 3.5 جيغابت في الثانية.

بحسب موقع ويكيبيديا فإن تعريف الشبكات اللاسلكية

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) أصبح الآن بإمكان الشخص التنقل في اي مكان يريده وحتى بالأماكن العامة وهو حاملا جهاز الحاسب المحمول أو ال(لاب توب) وبدون اي أسلاك يستطيع ان يرسل أو يتلقى اي بريد إلكتروني والتصفح في الإنترنت بحريه كامله وأصبح بإمكان المسافرين في الأول من أبريل 2004 على متن طائرات شركة طيران المانيه خلال الرحلات عبرت المحيط الأطلسي استخدام المحمول للاتصال بالإنترنت وكل هذا بفضل التقنية الجديدة وهي الشبكات المحلية اللاسلكيه (WLAN \wireless local area network) وتسمح هذه التقنية بالاتصال بشبكة الإنترنت عبر إشارة الراديو (radio frequency/RF) بدلا من الاتصال عبر الأسلاك. اما النقاط الساخنة فهي عباره عن الأماكن التي يستطيع الشخص فيها استخدام تقنية الربط اللاسلكي بالإنترنت. ان عدد النقاط الساخنة وصل إلى مئات الالاف في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2005 تعتمد تقنية النقاط الساخنة على عنصرين رئيسيين للاتصال:

1.بطاقات الحاسب اللاسلكيه (wireless computer cards) وقد تكون موجوده بالجهاز المحمول أو أي جهاز اخر أو قد تكون قابلة للاضافه به.تحتوي هذه البطاقه على هوائي داخلي أو خارجي.

جهاز نقطة وصول لاسلكي

2.نقطة الوصول (access point) التي تصل الشبكات المحلية اللاسلكيه بشبكة الإنترنت. اما بالنسبة للطائرات التي تحتوي على نقاط ساخنه فيتم حل مشكلة نقطة الوصول عبر هوائي خارج الطائرة مرتبط باقمار صناعيه خاصه تصله بالشبكة عبر محطات استقبال ارضيه.

بالنسبة للسرعه والتكلفه فان تقنية الشبكات المحلية اللاسلكيه باستخدام إشارات الراديو (WLAN) بالمقارنه بالتقنيات الأخرى فقد استطاعت التغلب على مشكلة نقل المعلومات لاسلكيا لمسافات بعيده نسبيا بتكلفه معتدلة”فمثلا تفوقت على تقنية نقل المعلومات عبر الأشعة تحت الحمراء حيث كانت محدودة لمسافات لا تزيد عن 20 مترا وهي غير قادرة على اختراق الحواجز، أيضا تفوقت على تقنية Universal Mobile Telecommunications System المستخدمة في الهاتف المحمول؛ لأن نقل المعلومات في تقنية WLAN أسرع بكثير وبتكاليف معتدلة؛ ولأن تقنية UMTS في الهاتف المحمول غير متواجدة بكميات كافية في السوق حاليا. هذه مقارنه بين الشبكات السلكية (Wired) واللاسلكية (Wireless LAN) الشبكات اللاسلكيه أصبحت أكثر استعمالا في المؤسسات والبيوت.

أنواع الشبكات اللاسلكية

شبكات PAN (شبكة المناطق الشخصية)

شبكات المناطق الشخصية (Wireless Personal Area Network) هي الشبكات التي تصل بين أجهزة ضمن مساحة صغيرة نسبياً, عادةّ ما تكون هذه المساحة ضمن مجال يمكن لشخص الوصول إلى جميع أجزائه. كمثال على ذلك, فإن تقنية البلوتوث تقوم مثلاً بربط حاسوب شخصي مع سماعات. وكذلك فإن تقنية الـ ZigBee تدعم تطبيقات هذا النوع من الشبكات.

شبكات WLAN

شبكات المناطق المحلية (Wireless Local Area Network) هي النوع الأكثر شيوعاً من الشبكات اللاسلكية. تقوم بربط الأجهزة على مسافة أبعد من النوع السابق كمنزل أو مكتب أو حتى بناء وفي بعض الأحيان تمتد لتغطي عدة كيلومترات.

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معظم الشبكات LAN تعتمد على المعيار IEEE 802.11 الذي يحتوي على معايير للشبكات اللاسلكية المحلية التي تعمل في الحزم الترددية 2.4, 3.6 و 5 GHz وتضم عدداً من البروتوكولات المختلفة.

ان الخصائص المهمة لهذه الشبكة بالمقارنه مع شبكه الـ WAN هي أنها تنقل البيانات بسرعات أعلى بكثير حيث تقوم بنقل البيانات بسرعه 10 إلى حدود 10000 ميجابت لكل ثانيه Mbps. الشبكات المحلية الحالية – غير اللاسلكية على الأغلب هي مستنده على معيار الايثرنت.

واي فاي وهو اسم مستخدم بصورة شائعة كبديل عن التسمية IEEE 802.11 مع أن هذا الاستخدام خاطئ من الناحية العلمية. لأن Wi-Fi هو شعار لشركة يدل على إمكانية اتصال الأجهزة التي تتبع المعيار السابق معاً.

شبكات لاسلكية محدّدة (Fixed Wireless Data): وهي شبكات لاسلكية تُستخدم لتحقيق اتصال بين جهازين أو شبكتين في مكانين مختلفين. يتم ذلك من خلال استخدام موجات صغرية أو أشعة ليزرية على مدى خط البصر (Line of Sight) وغالباً ما يُستخدم هذا النوع من الشبكات لربط شبكات في أبنية متجاورة دون الحاجة إلى ربط هذه الأبنية فيزيائياً مع بعضها.

شبكات MAN

شبكات المناطق الكبيرة (Metropolitan Area Network) تقوم بربط عدة شبكات LAN مع بعضها البعض لتحقيق شبكة لاسلكية (بالإنجليزية: Network Wireless) تمتد على رقعة جغرافية متوسطة الحجم مثل عبر حرم جامعي أو مدينة. الخدمة التي تؤديها مشابه للخدمة التي يقوم بها مزود الإنترنت (ISP).

WiMAX هو التعبير المستخدم للإشارة إلى هذا النوع من الشبكات ويتناوله المعيارين IEEE 802.16d و IEEE 802.16e الموضوعين من قبل جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

هناك ميزتان لهذا النوع من الشبكات

حجم هذا النوع من الشبكات أكبر من الـ LAN. العديد من الـ MAN تغطي منطقه بحجم مدينة وبعضها تغطي مجموعه من البنايات أي ما يعادل مساحه قطر ما بين 5 إلى 50 كيلومتر.

الـ MAN تعمل كشبكه ذات سرعات عاليه لتسمح بمشاركه المصادر المحلية الإقليميه. كثيرا ما تُستخدم لتزويد أو دعم اشتراك الاتصال مع شبكات أخرى باستخدام وصله للـ WAN.

“Overview of Wireless Communications”. cambridge.org. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2008.

“Wireless Network Industry Report”. مؤرشف من الأصل في 06 مارس 2012. اطلع عليه بتاريخ 08 يوليو 2008.

شبكات الأجهزة الخلوية

إن التطور الذي حصل في الآونة الأخيرة في مجال PCS: وهي شبكة رادوية تُستخدم من قبل بعض مستخدمي الهواتف الخليوية في أميركا الشمالية.

الشبكات الخليوية مكنّنا من نقل معطيات ومعلومات عن طريق هذه الشبكات بالإضافة إلى الهدف الأساسي منها ألا وهو نقل المحادثات بين جهازين خلويين:

النظام العالمي للمواصلات الجوالة (Global System for Mobile Communications (GSM: وهو معيار لاتصال الأجهزة الهليوية مع بعضها.

يتألف من 3 أنظمة أساسية: النطام القاعدي (Base Station System), نظام العمليات والمساعدة (Operation and Support System) ونظام التحويل (Switching System). عند القيام بمكالمة, يتم الاتصال أولاً مع النظام القاعدي الذي يقوم بالاتصال مع نظام العمليات والمساعدة الذي يقوم بدوره بالاتصال مع نظام التحويل وأخيراً, يقوم هذا النظام بإيصال المكالمة إلى وجهتها. يعد نظام الـ GSM أكثر أنظمة الاتصالات الخليوية شيوعاً حيث يُقدّر أن %80 من الهواتف الخليوية في العالم تعمل على هذا النظام.

خدمة الاتصالات الشخصية Personal Communications Service

المصدر: RT \ راديو صوت بيروت إنترناشونال