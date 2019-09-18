تكنولوجيا: رصد هاتف Mate 30 Pro في اثنان من مقاطع الفيديو قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر اليوم أحدث مقاطع الفيديو التي تستعرض تصميم هاتف هواوي المرتقب الإعلان عنه غداً Mate 30 Pro، كما تكشف صور مسربة عن إختيارات الألوان التي ينطلق بها الهاتف قريباً.

كشفت تسريبات Evan Blass المصورة عن ألوان هواتف Mate 30، حيث تظهر ألوان Mate 30 في يسار الصورة، بينما تظهر هاتف Mate 30 Pro إلى يمين الصورة، ومن المقرر أن تقدم هواوي 4 من الإختيارات في ألوان الهاتفين هما الأبيض، البنفسجي، الأخضر إلى جانب الأسود.

ويأتي كلاً من هاتفي Mate 30 Pro و Mate 30 بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم دائري، على أن يضم هاتف Mate 30 Pro اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل يأتي أحدهما بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل ومستشعر عمق.

ويتميز كلا الهاتفين بتصميم منحني في جانبي الشاشة، كما يتوافق الهاتفين في حجم الشاشة، ولقد إستعرض مقطع الفيديو الأول تصميم هاتف Mate 30 Pro باللون الأسود بشكل واضح مع صندوق تغليف الهاتف، حيث نشر مقطع الفيديو على تويتر، ويستمر حتى 33 ثانية.

أيضاً يضم هاتف Mate 30 Pro نتوء علوي في الشاشة مع ثلاثة مستشعرات للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بشاشة Waterfall بإطارات بحجم نحيف، مع حجم كبير للنتوء، من جانب أخر يأتي زر التشغيل في هاتف Mate 30 Pro باللون الأحمر.

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كما يظهر هاتف Mate 30 Pro في مقطع الفيديو الثاني باللون البنفسجي، بينما لا يختلف تصميم الهاتف عن النموذج الذي يظهر في مقطع الفيديو الأول.

يذكر أن هواوي تقدم غداً سلسلة هواتف Mate 30 مع ساعة Watch GT2 الذكية وسوارة ذكية جديدة، مع جهاز تلفاز ذكي أيضاً بنظام تشغيل هواوي الجديد، لذا نترقب مؤتمر العملاق الصيني الذي ينطلق غداً من ميونيخ في ألمانيا.

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